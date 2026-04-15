Şehit polisin ismi kütüphanede yaşatılacak

HATAY (İHA) – Diyarbakır'da 9 yıl önce terör saldırısında şehit olan polis memuru Burhan Mercan'ın ismi, memleketi Hatay'da yenilenen ilkokulun kütüphanesine verildi.

İskenderun ilçesinde bulunan Bekbele Fatih İlkokulunda yapımı tamamlanan Burhan Mercan Kütüphanesi'nin açılış programı gerçekleştirildi. Açılışa; şehidin ailesi, İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder ve ilçe protokolü katıldı. Açılış programında konuşan Kaymakam Önder, eğitime yapılan yatırımların önemine dikkat çekerek kütüphanenin öğrencilere hayırlı olmasını temenni etti.

Program, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından kütüphanenin gezilmesi ve yetkililerden bilgi alınmasıyla sona erdi. - HATAY