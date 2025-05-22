Şehit Sacit Olcay Kabaklıoğlu Tarım Lisesi\'nde okul tanıtımı ve hayır yemeği düzenlendi

Çaycuma'da Meslek Liseleri Tanıtım Günleri kapsamında ilçeye bağlı Nebioğlu beldesinde bulunan Şehit Sacit Olcay Kabaklıoğlu Tarım Lisesi'nde düzenlenen okul tanıtımı ve hayır yemeği etkinliği, yoğun katılım ve büyük bir ilgiyle gerçekleştirildi.

Tanıtım günlerine; Nebioğlu Belediye Başkanı Ali Özdal, AK Parti Çaycuma İlçe Başkanı Birol Yiğit, MHP Çaycuma İlçe Başkanı Mustafa Kaplan, CHP Çaycuma İlçe Başkanı Fahri Diler, Saadet Partisi Çaycuma İlçe Başkanı Engin Zeren, önceki dönem İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Okul Müdür Yardımcısı Sevda Çavdar, Okul Aile Birliği Başkanı Kemal Kaçar, Merkez Mahalle Muhtarı Ramazan Çelebi, Terziler Mahalle Muhtarı Erdoğan Cin, Karaevligeriş Mahalle Muhtarı Caner Turgut, Şehit Sacit Olcay Kabaklıoğlu'nun annesi Yeter Keskin ile öğretmenler, öğrenciler, ilçede bulunan dershane yöneticileri ve çok sayıda kalabalık topluluk katıldı.

Okul Müdürü Recep Islak sosyal medya hesabından okul tanıtımı ve hayır yemeği dolayısıyla yaptığı açıklamasında, etkinliğe katılım sağlayanlara teşekkür ederek, tanıtım ve hayır yemeğini önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini hatırlattı. - ZONGULDAK