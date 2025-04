Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz ölümünün 10\'uncu yıl dönümünde adliyede anıldı

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit oluşunun 10'uncu yıl dönümü nedeniyle İstanbul Adalet Sarayında anma töreni düzenlendi. Törende konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bu aziz millet, her bir ferdiyle; şehit savcı Mehmet Selim Kirazların emanetine sonuna kadar sahip çıkarak Türkiye Yüzyılı'nda, terörsüz Türkiye'yi inşa edecektir" dedi.

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın 10 yıl önce Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda şehit oluşunun yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Adliyenin Atrium alanında gerçekleşen törene Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Sait Özdemir, şehit Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, Adalet Bakan Yardımcısı Mehmet Yılmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri, hakimler, savcılar, adliye personeli ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalar yapıldı. Konuşmaların ardından Şehit Savcı Kiraz'ın makam odası ziyaret edilerek karanfil bırakıldı, akabinde odasında Kur'an-ı Kerim okundu.

"Bu ülkenin Mehmet Selim savcılarıyla, kahraman Mehmetçiğiyle, Fethi Sekin'leriyle, Ömer Halisdemir'leriyle hiçbir hain yapı, hiçbir terör örgütü baş edemez"

Törende konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şehit Savcı Kiraz için Allah'tan rahmet dileyerek, "Şehit savcımızı, görevini layıkıyla yapan, adaletin tecellisi için çalışan, dürüst ve ahlaklı bir vatan evladı olarak her zaman hayırla yad ediyoruz. Onu yalnızca bugün değil, 10 yıldır her daim rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Şehit savcımızın mirasına sonuna kadar sahip çıkacak, vatan ve millet düşmanlarına geçit vermeyecek, hainlerin kirli amaçlarına asla müsaade etmeyecek yargı mensuplarımız var. Bu ülkenin Mehmet Selim savcılarıyla, kahraman Mehmetçiğiyle, Fethi Sekin'leriyle, Ömer Halisdemir'leriyle hiçbir hain yapı, hiçbir terör örgütü baş edemez" dedi.

"Bu aziz millet, her bir ferdiyle; şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ların emanetine sonuna kadar sahip çıkarak Türkiye Yüzyılında, Terörsüz Türkiye'yi inşa edecektir"

Bakan Tunç, hukuku ve adalet teşkilatının her bir mensubunun hakkını korumak adına, gereken her türlü adımı atmakta sonuna kadar kararlı olduklarını belirterek, "Kim olursa olsun, hangi yapının mensubu olursa olsun, hangi kılığa bürünürse bürünsün; bu milleti, bu devleti, bu adalet teşkilatını hedef alan her kimse, adalet karşısında mutlaka hesap verecektir. Varlığımıza, birliğimize, kardeşliğimize kastedenler, toplumsal bütünlüğümüzü zedelemek isteyenler; her dönemde, her şartta terör örgütlerini bir araç olarak kullanmışlardır. Geçen yıl Şubat ayında yine içinde bulunduğumuz İstanbul Adalet Sarayı'nı hedef alan menfur terör saldırısı, emniyet güçlerimizin canları pahasına gösterdikleri kahramanca mücadele sayesinde engellenmiştir. 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında; bu aziz millet gözünü kırpmadan şehadete yürürken, bu ülkenin yargı mensupları da darbecilere karşı hukukun üstünlüğüne olan inançla, milletimizle omuz omuza, darbeye karşı en net duruşu sergilemiştir. Bu aziz millet, her bir ferdiyle; şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ların emanetine sonuna kadar sahip çıkarak Türkiye Yüzyılı'nda, terörsüz Türkiye'yi inşa edecektir" şeklinde konuştu.

"Şehit Mehmet Selim Kiraz, hukukun üstünlüğüne inananlar için bir simge, genç hukukçularımız için tavizsiz bir rehberdir"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, acılarının ilk günkü gibi tazeliğini koruduğunu belirterek, "Terör ne kadar karanlık ve acımasız olursa olsun, hukukun üstünlüğüne ve milletimizin adalet inancına zarar veremeyecektir. Şehit Mehmet Selim Kiraz, hukukun üstünlüğüne inananlar için bir simge, genç hukukçularımız için tavizsiz bir rehberdir. Anısını yaşatmak, onun uğruna can verdiği değerlere sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bugün aziz hatırası önünde saygı ile eğilirken, böylesi bir kahramanı yetiştiren muhterem anne ve babası Hakkı amcamızın ve Saadet teyzemizin ellerinden saygıyla öpüyoruz. Onların yanında dimdik durmak, milletçe borcumuzdur. Kiraz'ın bizlere emaneti olan ailesini asla yalnız bırakmayacağız. Her daim yanlarında olacağız" diye konuştu.

"O zamana kadar Mehmet Selim ben ve eşimin evladıydı ama 31 Mart 2015 tarihinden bu yana büyük Türk milletinin evladı oldu"

Şehit Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz ise bugün onur ve gurur duyduğu bir gün olduğunu belirterek, "Asla acı kelimesini kullanmıyorum çünkü bu millet uğruna bir can değil bin canımız feda olsun. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, bütün devlet büyüklerimize ve siz değerli meslektaşlarına da en kalbi duygularımla selamlarımı, hürmetlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız adliyeyle ilgili olan her konuda adını anmakta ve yad etmektedir. Tabi ki bizim de amacımız sizin bizi unutmamanız. Bir Mehmet Selim'imiz gider, evet gitti. O zamana kadar Mehmet Selim ben ve eşimin evladıydı ama 31 Mart 2015 tarihinden bu yana büyük Türk milletinin evladı oldu. Biz size hediye, hibe ettik. Allah evlatlarımızı bağışlasın. Bizi yalnız bırakmadığınız için hürmetle saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, 31 Mart 2015 günü öğle saatlerinde İstanbul Adalet Sarayında görevi başındayken DHKP/C'li iki terörist tarafından odasında rehin alınmıştı. Teröristler, Savcı Kiraz'ın serbest bırakılması için Berkin Elvan'ın ölümüne neden olan polisin bulunmasını şartı koşmuş ancak Savcı Kiraz saatler süren müzakerelere rağmen makamında şehit edilmişti. - İSTANBUL