Şehit Teğmen Şenol Şentürk’ün hatırası iyilikle yaşatılıyor

Bursa'da, 33 yıl önce Şırnak'ta şehit düşen Piyade Teğmen Şenol Şentürk'ün devre arkadaşları ve şehidin ailesi ihtiyaç sahibi öğrencilere mont yardımında bulundu.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 26 Mart 1993'te şehit olan Bursalı Piyade Teğmen Şenol Şentürk'ün hatırası, yıllar sonra da iyilik ve dayanışmayla yaşatılıyor. Şehidin devre arkadaşları tarafından kurulan 1991'liler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve şehidin ailesi ihtiyaç sahibi öğrencileri sevindiren anlamlı yardım çalışmalarına devam ediyor.

Bursa'da bir ilköğretim okulunda gerçekleştirilen program kapsamında, ihtiyaç sahibi öğrencilere mont hediye edildi. Soğuk kış günlerinde çocukların ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan yardım çalışması, hem öğrencileri hem de ailelerini mutlu etti.

Şehit Piyade Teğmen Şenol Şentürk'ün devre arkadaşları, gerçekleştirdikleri bu yardım çalışmasıyla şehitlerinin hatırasını yaşatırken, ihtiyaç sahibi çocuklara destek olmanın ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmenin güzel bir örneğini sergiledi.