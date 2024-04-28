Şehit Uzman Çavuşun Babası Oğlunun Vasiyetlerini Sürdürüyor - Son Dakika
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Yerel

Şehit Uzman Çavuşun Babası Oğlunun Vasiyetlerini Sürdürüyor

Suriye'de teröristlerin askeri araca tanksavarla saldırısı sonucu şehit düşen Aksaraylı Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz'ın babası Şenol Sarılmaz, çay bahçesi işletmeciliği yaparak oğlunun vasiyetlerini sürdürüyor. Şehit oğlunun askerlik süreci boyunca öğrencilere burs verdiğini ve fakir ailelere yardımcı olduğunu belirten baba Sarılmaz, çay bahçesi işletmeciliğinden elde ettiği geliri ihtiyaç sahibi ailelere yardım için kullanıyor.

28.04.2024 11:31
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Suriye'de teröristlerin askeri araca tanksavarla saldırısı sonucu 3 Haziran 2021'de şehit düşen Aksaraylı Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz'ın babası Şenol Sarılmaz çay bahçesi işletmeciliği yaparak oğlunun vasiyetlerini sürdürmeye çalışıyor.

20 günlük evliyken Suriye Afrin'de teröristlerin askeri araca tanksavarla hain saldırısı sonucu şehit düşen Aksaraylı Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz'ın (24) babası ve 55 gün sonra Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgülü PKK ile girilen çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer'in dayısı olan Şenol Sarılmaz (60), kaymakamlık tarafından tahsis edilen çay bahçesinde hem geçimini sağlıyor hem de oğlunun vasiyetlerini yerine getiriyor. Ihlara beldesindeki Ihlara Vadisi girişinde bulunan çay bahçesinde işletmecilik yapan Şenol Sarılmaz bayrak sevdalısı olan oğlu için her yeri Türk bayrağıyla donatıyor. Şehit oğlunun askerlik süreci boyunca öğrencilere burs verdiğini ve beldedeki fakir ailelere para göndererek yardımcı olduğunu şehit düştükten sonra öğrendiğini belirten baba Sarılmaz, çay bahçesi işletmeciliğinden kazandığı gelirin bir kısmını da ihtiyaç sahibi ailelere yardım için ayırıyor.

"Onun vasiyeti bayraktı"

Şehit oğlunun bayrak sevdalısı olduğunu belirten baba Şenol Sarılmaz, "Oğlum keskin nişancıydı. 3 Haziran 2021'de Suriye Afrin'de şehit oldu. 55 gün sora da yeğenim Kuzey Irak'ta çatışmada şehit oldu. Benim oğlumun yapmak istediği tek şey vardı. Askerliği boyunca 3-4 çocuğa burs veriyormuş, kasaplara para yollarmış, 'Fakirlere et yollayın' dermiş. Bunları hep sonradan öğrendik. Bankadan hesap dokümanını istediğimde, düğün yapılmış para göndermiş, birinin ihtiyacı olmuş para göndermiş, hep buna çalışmış. Düğün yaptım, 20 gün kaldı ve gitti bir daha da dönmedi. Onun vasiyeti bayraktı. Bayrak sevdalısıydı. Ben de birçok bayrak astım ama oğlum bayrak meraklısıydı. Ben de elimden geldiği kadar her yeri bayrakla donatıyorum" dedi.

Önce inşaat işlerinde çalıştığını belirten baba Şenol Sarılmaz, "Allah razı olsun burayı biz kaymakamlıktan ihale ile aldık. Ufak tefek burada çalışıyoruz, geçimimizi buradan sağlıyoruz. Çoluğa çocuğa ufak tefek katkımız oluyor. 1 oğlum, 2 kızım var, torunlar var. Onlara yardımcı oluyorum elimden geldiği kadar. Ben önce inşaatçıydım, inşaatlarda çalışıyordum. Boya işleri yapıyordum, Şahin de yanımda çalışıyordu. Sonra askere gitti. 'Baba ben kalacağım' dedi. Vatan bayrak sevdalısı olunca da kalmıştı" diye konuştu. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehit Uzman Çavuşun Babası Oğlunun Vasiyetlerini Sürdürüyor - Son Dakika


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