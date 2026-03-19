Şehit yakınları ve gazilerden CHP Genel Başkanı Özel hakkında suç duyurusu

19.03.2026 23:17
Şehit yakınları ve gaziler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Adalet Bakanı Akın Gürlek'i hedef alan açıklamalarının ardından harekete geçen şehit yakınları ve gaziler adına suç duyurusunu Terör Gazisi, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz yaptı. Gündüz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı suç duyurusunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Kamu görevlisine karşı alenen hakaret (TCK125/3-a) ve iftira suçları (TCK267/1-9)ile resen tespit edilecek diğer suçlar' kapsamında yargılanmasını talep etti.

Avukatı aracılığıyla suç duyurusunu yapan Gündüz, Özgür Özel'in Adalet Bakanı Akın Gürlek'i doğrudan hedef alarak yargı bağımsızlığı, adalet mekanizmasının işleyişi, siyasi etkiler iddiası ve hukuk sistemi üzerinden eleştiriler yönelttiğini söyledi. Gündüz, "Özgür Özel açıklamalarında Akın Gürlek'in geçmişteki bazı yargı kararları ve görev süreçleri, muhalefet tarafından sık sık eleştirilen başlıklar arasında yer alıyordu. Özgür Özel'in son çıkışı ise tamamen sınırlarını aşmış niteliktedir. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mal varlığını açıklaması Özgür Özel'in raydan çıkışının belirtisidir. Milletimiz her daim Akın Gürlek'in yanındadır. Akın Gürlek, halkın güçlü desteğini arkasına almıştır. Lakin CHP'nin lideri Özgür Özel bugün yaptığı açıklamalarla sadece bir kişiyi değil, aynı zamanda adaletin tecellisine olan inancımıza saygısızlık yapmıştır. Bizler halk olarak biliyoruz ki Akın Gürlek görev yaptığı süre boyunca hukukun üstünlüğünü esas almış, zor zamanlarda sorumluluk almaktan kaçınmamıştır. Bu duruş, toplumun her kesiminde karşılık bulmuştur. Elbette herkes aynı fikirde olmayabilir. Ancak şunu açıkça görüyoruz ki adaletin güçlü ve kararlı şekilde işlemesini isteyen geniş bir kesim, Gürlek'in yanında durmaktadır. Bizler için mesele kişiler değil, ilkeler meselesidir. Hukukun tarafsızlığı, adaletin gecikmemesi ve herkes için eşit uygulanmasıdır. Bu anlayışla, adalete inanan herkesin sesine kulak vermeye devam ediyor, iftira sarmalına kendini kaptıran Özgür Özel'inde derhal Akın Gürlek ve yüce Türk milletinden özür dilemesi gerekir. Şehit ve gazi aileleri olarak her zaman Bakanımız Akın Gürlek'in yanındayız. Özgür Özel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

İllere göre bayram namazı saatleri İllere göre bayram namazı saatleri
İsrail’den bir ilk Hazar Denizi’nde 5 İran gemisini vurdular İsrail'den bir ilk! Hazar Denizi'nde 5 İran gemisini vurdular
Saatler önce teslim aldığı araç kül oldu Saatler önce teslim aldığı araç kül oldu
Savaşın seyrini değiştirecek sözler İran’a Körfez ülkesinden ültimatom geldi Savaşın seyrini değiştirecek sözler! İran'a Körfez ülkesinden ültimatom geldi
Savaşta büyük kırılma Trump, İsrail’i dünyanın önüne attı Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı
Galatasaray’dan saat 04.30’da açıklama: Noa Lang ve Osimhen’den kötü haber Galatasaray'dan saat 04.30'da açıklama: Noa Lang ve Osimhen'den kötü haber

22:52
Sergen Yalçın, ’’30 gündür oruç tutan tek oyuncu o’’ deyip öğrencisini övdü de övdü
Sergen Yalçın, ''30 gündür oruç tutan tek oyuncu o!'' deyip öğrencisini övdü de övdü
22:11
Netanyahu konuşurken, İran İsrail’in rafinelerini füzelerle vurdu
Netanyahu konuşurken, İran İsrail'in rafinelerini füzelerle vurdu
21:56
Beşiktaş, Kasımpaşa’yı 5 maç sonra devirdi
Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 5 maç sonra devirdi
20:59
İddia değil ABD’nin resmi belgesi: Birinci tehdit İran’dan önce o ülke
İddia değil ABD'nin resmi belgesi: Birinci tehdit İran'dan önce o ülke
20:28
Özgür Özel’le ilgili çarpıcı iddia Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti
Özgür Özel'le ilgili çarpıcı iddia! Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti
19:40
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
