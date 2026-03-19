Şehit yakınları ve gazilerden CHP Genel Başkanı Özel hakkında suç duyurusu

Şehit yakınları ve gaziler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Adalet Bakanı Akın Gürlek'i hedef alan açıklamalarının ardından harekete geçen şehit yakınları ve gaziler adına suç duyurusunu Terör Gazisi, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz yaptı. Gündüz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı suç duyurusunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Kamu görevlisine karşı alenen hakaret (TCK125/3-a) ve iftira suçları (TCK267/1-9)ile resen tespit edilecek diğer suçlar' kapsamında yargılanmasını talep etti.

Avukatı aracılığıyla suç duyurusunu yapan Gündüz, Özgür Özel'in Adalet Bakanı Akın Gürlek'i doğrudan hedef alarak yargı bağımsızlığı, adalet mekanizmasının işleyişi, siyasi etkiler iddiası ve hukuk sistemi üzerinden eleştiriler yönelttiğini söyledi. Gündüz, "Özgür Özel açıklamalarında Akın Gürlek'in geçmişteki bazı yargı kararları ve görev süreçleri, muhalefet tarafından sık sık eleştirilen başlıklar arasında yer alıyordu. Özgür Özel'in son çıkışı ise tamamen sınırlarını aşmış niteliktedir. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mal varlığını açıklaması Özgür Özel'in raydan çıkışının belirtisidir. Milletimiz her daim Akın Gürlek'in yanındadır. Akın Gürlek, halkın güçlü desteğini arkasına almıştır. Lakin CHP'nin lideri Özgür Özel bugün yaptığı açıklamalarla sadece bir kişiyi değil, aynı zamanda adaletin tecellisine olan inancımıza saygısızlık yapmıştır. Bizler halk olarak biliyoruz ki Akın Gürlek görev yaptığı süre boyunca hukukun üstünlüğünü esas almış, zor zamanlarda sorumluluk almaktan kaçınmamıştır. Bu duruş, toplumun her kesiminde karşılık bulmuştur. Elbette herkes aynı fikirde olmayabilir. Ancak şunu açıkça görüyoruz ki adaletin güçlü ve kararlı şekilde işlemesini isteyen geniş bir kesim, Gürlek'in yanında durmaktadır. Bizler için mesele kişiler değil, ilkeler meselesidir. Hukukun tarafsızlığı, adaletin gecikmemesi ve herkes için eşit uygulanmasıdır. Bu anlayışla, adalete inanan herkesin sesine kulak vermeye devam ediyor, iftira sarmalına kendini kaptıran Özgür Özel'inde derhal Akın Gürlek ve yüce Türk milletinden özür dilemesi gerekir. Şehit ve gazi aileleri olarak her zaman Bakanımız Akın Gürlek'in yanındayız. Özgür Özel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk" dedi. - DİYARBAKIR