Şehit yakınları ve gazilerle iftar - Son Dakika
Üye Girişi

Şehit yakınları ve gazilerle iftar

09.04.2022 09:31
Şehit yakınları ve gazilerle iftar

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şubesi, Ramazan ayının ilk Cuma iftarında Muğla'daki şehit yakınları ve gaziler ile bir araya geldi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şubesi, Ramazan ayının ilk Cuma iftarında Muğla'daki şehit yakınları ve gaziler ile bir araya geldi.

İftar yemeğine, Muğla Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan, MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz, Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Taşkesen, MÜSİAD 2. Dönem Başkan Ali Bayramoğlu, MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin Oylum ve MÜSİAD Muğla Şubesi üyeleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan iftar, Muğla Müftüsü Yaşar Çapçı'nın duası ile devam etti. İftar yemeğinde konuşan Muğla Şube Başkanı Av. Kazım Demir, "Bu yıl iftarımızı şehit yakınları ve gazilerimiz ile yapıyoruz. Katılımınız için teşekkür ederim. Temsilcileri aramızda bulunan kardeş sivil toplum kuruluşları ile Muğla'mızda cemiyeti buluşturmaya, Ramazan ikliminin insanlara aktarılmasına ruhani bir atmosferin paylaşılması ve sosyal bir yardımlaşmanın paylaşılmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ramazan bir rahmet ayı, hatalarımız ile yüzleşme, kusurlarımızdan arınma fırsatıdır. İyiliği, barışı ve güzelliği paylaştığımız bir hayatı, bir sistemi, adaletle, merhametle, şefkatle kurmamız ve geliştirmemiz gerekiyor. Kendimiz için istediğimizi kardeşlerimiz için de istemediğimiz sürece hakiki inancı elde etmiş olamıyoruz. Türk-İslam mefkuresinin iktisadi hürriyet kazanmış bir abidesi olarak, yurt içinde on binleri bulan üye sayısı ve dünyada yedi deniz dört iklime dağılmış şube ve temsilcilikleri ile teşhis ve tedavi hususunda üstüne düşeni yapmaktadır" dedi.

Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Taşkesen iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, MÜSİAD ailesine teşekkür etti. Taşkesen, "Tüm şehit ailelerimiz ve gazilerimiz adına bugün burada bizi misafir ettiklerinden dolayı onur ve gurur duyduk" dedi.

MÜSİAD 2. Dönem Genel Başkanı Ali Bayramoğlu, 1990 yılında MÜSİAD'ı kurarken ilk verdikleri iftar yemeğine kimler gelecek dilerek duydukları endişeyi anlatırken, bugün gelinen noktada aynı gün Türkiye'nin 4-5 noktasında aynı anda iftar sofralarının kurulduğunu, bunun de gelinen nokta açısından ne kadar önemli olduğunu belirti.

İftar sonrası Av. Kazım Demir, Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Taşkesen'e plaket verdi. - MUĞLA

Şehit yakınları ve gazilerle iftar
Şehit yakınları ve gazilerle iftar
Şehit yakınları ve gazilerle iftar

YORUMLAR
500
Muğla'da 5 bin kişiye iftar verildi Muğla'da 5 bin kişiye iftar verildi Ümraniye'de şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları iftar yemeğinde buluştu Ümraniye'de şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları iftar yemeğinde buluştu

Ramazan, Muğla, İftar, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehit yakınları ve gazilerle iftar - Son Dakika


Son Dakika
09:06 İBB'nin zam kararı sonrası güncelleme kuyruğuna akın ettiler: Taksi kuyrukları gece boyu devam etti
08:48 Yıllar önce Cem Yılmaz'ın diline düşmüştü! Gonca Vuslateri, kendisiyle dalga geçen Cem Yılmaz'ı affetti
08:42 Emeklilere bayram müjdesi: Bayram ikramiyeleri 2 bin liraya çıkabilir
08:35 Hasmını sokak ortasında karnından bıçakladı, "Beni öldürüyorlardı kendimi korudum" dedi
08:28 Zelenski Türkleri kılıçtan geçiren örgütü övdü, ayakta alkışlandı
08:24 Yeni araştırma: Geçinmek için öğünlerini azaltanların oranı yüzde 50, "kalın giyinip evi ısıtmıyorum" diyenler yüzde 54
08:04 9 Nisan Cumartesi günü hava nasıl olacak: Sıcaklıklar yükseliyor, 3 bölgede sağanak beklentisi
07:58 Rıza Kocaoğlu'nun yeni sevgilisi de bir oyuncu: Cihangir'de görüntülendiler
07:55 İzmir'de dernek görünümlü 'Kolpaçino' kumarhanesine polis baskını! Defalarca mühürlenmişti
07:53 Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 09:38:25. #1.11#
SON DAKİKA: Şehit yakınları ve gazilerle iftar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement