Adıyaman\'da 1. Çevre Yolu\'na Sıcak Asfalt ve Yol Çizgisi

Adıyaman Belediyesi 1. Çevre Yolu Şehit Yüzbaşı Rıza Fırat Caddesi'nde asfalt ve yol çizgi çalışmalarını tamamladı.

Adıyaman Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından kent genelinde başlattığı altyapı ve üstyapı yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri tarafından caddenin çift taraflı altyapısı yenilendi. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Fen İşleri Müdürlüğü kentin önemli ulaşım akslarından biri olan 1. Çevre Yolu Şehit Yüzbaşı Rıza Fırat Caddesinde asfalt serimi gerçekleştirdi.

Asfalt çalışmasının ardından Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik ve Sinyalizasyon Amirliği ekipleri tarafından caddede yol çizgi uygulaması yapıldı.

Yaklaşık 1 kilometrelik güzergahta yapılan yol çizgi çalışmasıyla cadde, trafik akışına daha uygun hale getirildi. Yenilenen yol çizgileriyle birlikte sürücü güvenliğinin artırılması, ulaşımın daha düzenli ve konforlu hale gelmesi hedeflendi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 6 Şubat depremlerinde büyük zarar gören altyapının yeniden inşası için kent genelinde kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Başkan Tutdere, "Şehit Yüzbaşı Rıza Fırat Caddemizde altyapı çalışmalarının ardından asfalt serimini tamamladık. Ardından yol çizgileri ve trafik düzenleme çalışmalarını yaparak caddemizi daha güvenli, konforlu ve modern hale getirdik. Adıyaman'ımızın önemli ulaşım akslarından biri olan bu güzergahta yaptığımız çalışma ile hem sürücülerimiz hem de yayalarımız için daha düzenli ve güvenli bir ulaşım imkanı oluşturduk. Kentimizin her noktasında altyapısı tamamlanan yollarımızı hızla yenilemeye, hemşehrilerimize daha konforlu ulaşım alanları kazandırmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN