Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Basının Hizmetlerdeki Önemini Vurguladı

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Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, belediye olarak vatandaşlara hizmet üretirken en önemli paydaşlarının gazeteciler olduğunu belirtti.

Yılmaz, "Hizmetlerimizin vatandaşlara duyurulmasında, sorunların dile getirilerek çalışmalarımıza katkı sağlanması konusunda basınımızın bize katkısı çok büyüktür " dedi.

Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Anadolu Basın Birliği Genel Merkezi'ni ziyaret ederek, basın mensupları ile bir araya geldi.

Anadolu Basın Birliği Genel Başkanı M.Bora Zor ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüşen Yılmaz, "Demokrasilerde basının önemi bilinen bir gerçek. Ancak bunun yanında yerel yönetimler için basın kuruluşları önemli bir paydaş aynı zamanda. Gazeteciler, hizmetlerimizin halka duyurulmasında, halkın sorunlarının dile getirilerek bizlere ulaştırılmasında önemli bir rol üstleniyor. Basın mensupları ile birlikte önemli bir görev yerine getiriyoruz. Bu nedenle onları hizmet mücadelemizde önemli bir paydaş olarak görüyorum. Anadolu Basınının güzide temsilcilerinden birisi olan Anadolu Basın Birliği'ni de bu düşüncelerle ziyaret ediyoruz. Genel Başkan ve yönetimine de gerçekleştirecekleri genel kurul öncesi başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Anadolu Basın Birliği Genel Başkanı M.Bora Zor, "Şehitkamil Belediye Başkanının seçildikten sonra yaşadığı yoğunluğun içerisinde zaman ayırarak ziyaret etmesi bizleri mutlu etti. Kendisinin de bahsettiği gibi basın mensupları, devletin kurumları ile yapılan hizmetlerde birlikte çalışmaktadır. Eksiklerin, halkın isteklerinin dile getirilmesinde de en önemli görevi basın kuruluşları üstlenmektedir. Başkana ziyareti için teşekkür ederken, görevinde başarılar diliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP