Şehitkamil'den çocuklara tiyatro şenliği - Son Dakika
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Şehitkamil'den çocuklara tiyatro şenliği

Şehitkamil\'den çocuklara tiyatro şenliği

Şehitkamil Belediyesi tarafından bu yıl ilk defa düzenlenen 1. Çocuk Tiyatrosu Günleri başladı.

05.11.2024 16:21  Güncelleme: 16:22
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Şehitkamil Belediyesi tarafından bu yıl ilk defa düzenlenen 1. Çocuk Tiyatrosu Günleri başladı. 5 gün sürecek tiyatro şenliğinde perde Peter Pan Çocuk Oyunu ile açıldı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın çocuklarda özgüveni artırmak, sanatla tanışmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği 1. Çocuk Tiyatrosu Günleri'nde sahne açıldı. 5 gün sürecek tiyatro şöleninde gösteriler Devlet Tiyatrosu Şehitkamil Sahnesi'nde sahnelenecek.

Çocuklar unutulmaz bir gün geçirdi

05-09 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek etkinliklerin ilk gününde Peter Pan Çocuk Oyunu sahnelendi. Ozan Kalkan'ın yönettiği oyuna Şehitkamil'in farklı bölgelerinden yüzlerce çocuk katıldı. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren gösteride çocuklara unutulmaz bir deneyim yaşatıldı. Mutlulukları yüzlerine yansıyan çocuklar ve aileleri tiyatro günlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tiyatro şöleni devam ediyor

Tiyatro günlerinin ikinci ve üçüncü günlerinde ise Erkan Uyanıksoy'un yazıp, yönettiği Tebeşir Ağacı oyunu sahnelenecek. 06 ve 07 Kasım Çarşamba ve Perşembe günleri 8 yaş ve üzeri çocuklarla buluşacak gösteri saat 11.00 ve 14.00'da oynanacak. 1. Çocuk Tiyatrosu Günleri'nin 4 ve 5. gününde ise Ali Meriç'in yazıp yönettiği Şifreli Köpek oyunu 5 yaş ve üzeri çocuklar için oynanacak. 08-09 Kasım Cuma ve Cumartesi günleri sahnelenecek oyunun ilk seansı saat 11.00, ikinci seansı ise saat 14.00'da çocuklarla buluşacak. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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