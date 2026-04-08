Dünya Sağlık Günü'nde Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
Dünya Sağlık Günü'nde Farkındalık Etkinliği

Dünya Sağlık Günü\'nde Farkındalık Etkinliği
08.04.2026 15:18  Güncelleme: 15:20
Şehitkamil Belediyesi, Dünya Sağlık Günü kapsamında toplumsal farkındalığı artıran bir organizasyona imza attı.

Şehitkamil Belediyesi, Dünya Sağlık Günü kapsamında toplumsal farkındalığı artıran bir organizasyona imza attı. "Koşabiliyorken Koş" sloganıyla düzenlenen etkinlik, Dülük Tabiat Parkı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleşen organizasyon, geniş kitlelere ulaşarak farkındalık oluşturdu.

"Bu tür etkinlikler devam edecek"

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, toplum sağlığını önceleyen projelere büyük önem verdiklerini belirterek bu tür etkinliklerin sadece belirli günlerle sınırlı kalmayacağını, yıl boyunca devam edeceğini ifade etti. Başkan Yılmaz, sağlıklı nesillerin yetişmesi için sporun teşvik edilmesi ve vatandaşların aktif yaşama yönlendirilmesinin öncelikli hedefleri arasında yer aldığı vurguladı. Başkan Umut Yılmaz, etkinliğe katılım sağlayan herkese ve katkı sunan kurumlara teşekkür ederken, yeni organizasyonlarda yeniden bir araya gelme temennisi dile getirdi.

Daha sağlıklı bir yaşam

Her yaştan yüzlerce vatandaşın katıldığı etkinlikte, sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekilirken sporun ve hareketli yaşamın günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olması gerektiği vurgulandı. Katılımcılar, temiz hava ve doğal ortam eşliğinde yürüyüş yaparak hem fiziksel aktivitenin hem de birlikte hareket etmenin gücünü deneyimledi.

Katılımcılar yalnızca yürüyüş yapmakla kalmadı, aynı zamanda sağlıklı bir toplum bilincinin yaygınlaştırılmasına katkı sundu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dünya Sağlık Günü'nde Farkındalık Etkinliği - Son Dakika

SON DAKİKA: Dünya Sağlık Günü'nde Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
