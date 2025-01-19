Hijyen Denetiminde 98 Kova Yoğurt İmha Edildi - Son Dakika
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Hijyen Denetiminde 98 Kova Yoğurt İmha Edildi

Hijyen Denetiminde 98 Kova Yoğurt İmha Edildi

Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından bir iş yerinde yapılan denetimlerde hijyenik şartlar taşımayan ve güvenilir olmayan 98 kova yoğurt imha edildi.

19.01.2025 12:58  Güncelleme: 13:00
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Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından bir iş yerinde yapılan denetimlerde hijyenik şartlar taşımayan ve güvenilir olmayan 98 kova yoğurt imha edildi.

Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik ilçe genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, gıda üretimi yapan işletmelerde kapsamlı bir denetim gerçekleştirerek, hijyen durumlarını ve yasal standartlara uygunluk konularında detaylı incelemelerde bulunuyor.

98 kova bozuk yoğurt ele geçirildi

Önceki gün Sanayi Mahallesi'nde süt ve süt ürünleri üretimi yapan bir işletmede zabıta ekipleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ortaklığında denetim yapıldı. Yapılan incelemelerde hijyenik şartlar taşımayan ve güvenilir olmayan 98 kova yoğurt ele geçirildi. İş eri hakkında tutanak tutan ekipler, bozuk ürünleri imha etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hijyen Denetiminde 98 Kova Yoğurt İmha Edildi - Son Dakika

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