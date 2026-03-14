Şehitler ve vakıf bağışçıları için mevlid programı düzenlendi - Son Dakika
Şehitler ve vakıf bağışçıları için mevlid programı düzenlendi

Şehitler ve vakıf bağışçıları için mevlid programı düzenlendi
14.03.2026 14:03
Adıyaman Valisi Osman Varol, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından aziz şehitler ile ebediyete irtihal eden vakıf bağışçıları ve vakıf çalışanları için düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katıldı.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından aziz şehitler ile ebediyete irtihal eden vakıf bağışçıları ve vakıf çalışanları için düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katıldı.

Adıyaman'daki Meydan Camii'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okunarak, vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitler ile vakfa yaptıkları bağışlarla Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne katkı sunan hayırsever bağışçılar ve vakıf çalışanları için dualar edildi.

Programa Vali Varol'un yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu, il protokol üyeleri ve vakıf yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda birlik, beraberlik ve vatan sevgisinin önemine vurgu yapılırken, şehitlerin hatırasının her zaman yaşatılacağı ifade edildi.

Mevlid-i Şerif programında okunan ilahiler ve yapılan dualarla şehitler rahmetle anılırken, vakfa destek sağlayan bağışçılar da hayırla yad edildi. Katılımcılar program boyunca edilen dualara hep birlikte eşlik etti. Okunan Mevlid-i Şerifin ardından cami çıkışında vatandaşlara lokum ikram edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehitler ve vakıf bağışçıları için mevlid programı düzenlendi - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 14:28:07. #7.13#
SON DAKİKA: Şehitler ve vakıf bağışçıları için mevlid programı düzenlendi - Son Dakika
