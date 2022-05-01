Şehitlerine koştular - Son Dakika
Üye Girişi

Şehitlerine koştular

01.05.2022 16:42
Şehitlerine koştular

Samsun'da şehit yakınları Ramazan Bayramı'nın arifesinde mezarlıkları ziyaret etti.

Samsun'da şehit yakınları Ramazan Bayramı'nın arifesinde mezarlıkları ziyaret etti.

Asri Mezarlık'taki şehitlik sabah saatlerinden itibaren şehit yakınlarını ağırladı. Yaşlı ve yürümekte zorlanan şehit anneleri ve yakınlarına Asri Mezarlık'ta görevli araçlar yardımcı oldu.

AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz da Asri Mezarlık'taki şehitliği ziyaret etti ve orada bulunan Şehit Astsubay İlhan Hamlı'nın annesi Bedriye Hamlı'ya, Şehit Ünal Ertürk'ün annesi Sebahat Ertürk'e başsağlığı ve sabır diledi.

Şehit Astsubay İlhan Hamlı'nın ağabeyi Ayhan Hamlı, "Ramazan Bayramı arifesinde her bayram olduğu gibi bu bayram da buruk bir bayram sevinci yaşıyoruz. Ama bu Ramazan Bayramı'nda çok daha buruk bir bayram sevinci yaşıyoruz. Samsunlu iki kahraman Mehmetçiğimiz şehit oldu. Onlara ve tüm şehitlerimize rahmet diliyorum" dedi. - SAMSUN

Şehitlerine koştular
Şehitlerine koştular
Şehitlerine koştular
Şehitlerine koştular
Şehitlerine koştular
Şehitlerine koştular

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Kayseri protokolünden şehitliğe bayram ziyareti Son dakika haber! Kayseri protokolünden şehitliğe bayram ziyareti Kırşehir'de bayram arifesinde hüzünlü şehitlik ziyareti Kırşehir'de bayram arifesinde hüzünlü şehitlik ziyareti

Ramazan Bayramı, Bayram, Samsun, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehitlerine koştular - Son Dakika


Son Dakika
16:38 Çin, dünyanın en yüksek otomatik meteoroloji istasyonu Everest Dağı'na kurulacak
16:37 AK Partili genç yönetici Kezban Karababa hayatını kaybetti
16:21 Ünlü isimlerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları!
16:20 Beşiktaş kalesi büyük tehlike atlattı! Kayserispor akın akın geliyor
16:20 Demet Akalın'dan buzları eriten paylaşım! Hadise'ye tebrik mesajı: Bayan Dinçerler, çok mutlu olun
16:17 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından gözyaşlarına engel olamadı!
15:50 Tesisat ustası, doğal gaz tamiri için gittiği evde öldürüldü
15:43 Gülse Birsel, Cem Yılmaz ile üniversite mezuniyetinde çekilen fotoğrafını paylaştı!
15:40 Maç sonrası yaşananlara ceza verilecek! Trabzonspor hükmen mağlup mu sayılacak?
14:43 Oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, derin sırt dekolteli pozunu paylaştı, takipçileri beğeni yağmuruna tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 16:48:25. #1.12#
SON DAKİKA: Şehitlerine koştular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement