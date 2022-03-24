Şehrin siluetini bozan binada yıkım başladı - Son Dakika
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Şehrin siluetini bozan binada yıkım başladı

24.03.2022 17:02

Şehrin siluetini bozan binada yıkım başladı Osmangazi Belediyesi, Tahtakale Temiz Cadde üzerinde inşaat çalışmaları devam eden ve şehrin siluetini bozduğu tespit edilen binanın son 1,5 katının yıkımına başladı.

Şehrin siluetini bozan binada yıkım başladı

BURSA - Osmangazi Belediyesi, Tahtakale Temiz Cadde üzerinde inşaat çalışmaları devam eden ve şehrin siluetini bozduğu tespit edilen binanın son 1,5 katının yıkımına başladı.

Bursa'da tarihi dokunun korunması ve geleceğe aktarılması konusunda birçok örnek çalışmaya imza atan Osmangazi Belediyesi, şehrin silüetinin bozulmasına izin vermedi. Tahtakale Mahallesi Temiz Cadde üzerinde, 1991 yılında onaylanan Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı'na göre inşaatı devam eden bir binanın, bölgede yapılması planlanan yeşil alanda özellikle Ulucami ve Hanlar Bölgesi manzarası önünde görüntü kirliliği oluşturduğu ortaya çıkmıştı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın talimatıyla yapılan incelemelerin ardından, Osmangazi Belediyesi'nin Şubat Ayı Meclis Toplantısı'nda şehrin silüteni bozan binanın son katı ile çatı katının kamulaştırılarak yıkılması yönünde karar alındı.

Belediye meclisinde alınan kararın ardından hızlıca harekete geçen Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kamulaştırma çalışmaları tamamlanan inşaatın son 1,5 katının yıkım çalışmalarına başladı. Vinç yardımıyla inşaatın son katına çıkarılan iş makinesi, alınan çevre güvenliği altında yıkım çalışmalarını sürdürüyor.

Şehrin siluetini bozan binada yıkım başladı
Şehrin siluetini bozan binada yıkım başladı
Şehrin siluetini bozan binada yıkım başladı

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Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, İnşaat, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehrin siluetini bozan binada yıkım başladı - Son Dakika


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