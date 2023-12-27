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SEKA Kağıt Müzesi, 130 bin ziyaretçiyi ağırladı - Son Dakika
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SEKA Kağıt Müzesi, 130 bin ziyaretçiyi ağırladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'nin en büyük endüstriyel mirasına ev sahipliği yapan SEKA Kağıt Müzesi, bu yıl içinde 130 bin ziyaretçiyi ağırladı. Müze, el yapımı kağıt atölyesi, ahşap atölyesi ve kağıt sanatları atölyeleriyle de ilgi çekti. Ayrıca, köy okulları projesiyle kırsal bölgelerdeki öğrencilere kağıdın üretim süreçleri ve geri dönüşümün önemi anlatıldı.

SEKA Kağıt Müzesi, 130 bin ziyaretçiyi ağırladı
27.12.2023 - 17:37,
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'nin en büyük endüstriyel mirasına ev sahipliği yapan SEKA Kağıt Müzesi, bu yıl içinde 130 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Türkiye'nin en büyük endüstriyel mirasının müzeye dönüşüm projesi olan SEKA Kağıt Müzesi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Kağıt Müzesi yıl içerisinde bireysel ziyaretçiler, okul grupları ve özel grupların rehberli gezi programlarıyla katılım sağladığı ziyaretlerle birlikte 130 bin 893 kişiyi ağırladı. SEKA Kağıt Müzesi'nin 2023 yılında düzenlediği el yapımı kağıt atölyesi, ahşap atölyesi, origami, krigami ve quilling gibi kağıt sanatları atölyelerine 690 kişi katılım sağladı. Bu yıl kırsal bölgelerdeki okullara giderek kağıdın üretim süreçlerinin ve geri dönüşümün öneminin anlatıldığı köy okulları projesine bu yıl içerisinde 4 bin 300 öğrenci katıldı. Kağıt Müzesi, ilerleyen yıllarda da projenin devamlılığını sürdürerek yarının çocuklarına umut olmaya devam edecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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