Seki Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin 32. Yılı Coşkuyla Kutlandı
Seki Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin 32. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Seki Yağlı Pehlivan Güreşleri\'nin 32. Yılı Coşkuyla Kutlandı
17.08.2025 19:30  Güncelleme: 19:31
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen 32. Seki Yağlı Pehlivan Güreşleri, yoğun ilgi gördü. Binden fazla pehlivanın katıldığı etkinlik, güreş ve yerel kültürü yaşatmayı amaçlıyor. Seydikemer Belediye Başkanı, güreşlerin kültürel miras olduğunu vurguladı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesi, geleneksel hale gelen Seki Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin 32. yılına ev sahipliği yaparken, Seki Çayırı'nda düzenlenen organizasyona güreşseverler yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen güreşçiler, Seydikemer er meydanında kıyasıya mücadele etti. Organizasyon, hem güreş sporunu yaşatması hem de yerel kültürü desteklemesi açısından takdir topladı. Bu yılki etkinlik, 65'i başpehlivan olmak üzere, miniklerden büyük orta boyuna kadar farklı kategorilerde binden fazla pehlivanı ağırladı. Seydikemer Belediye Başkanı B. Önder Akdenizli, güreşlerin sadece bir spor etkinliği değil, aynı zamanda kültürel bir miras olduğunu vurguladı. Akdenizli'nin, 'Kırkpınar'ın rövanşı' olarak nitelendirdiği müsabakalar, güreş dünyasının önemli başpehlivanlarını tekrar karşı karşıya getirdi. Bu karşılaşmalar, güreşseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Güreşler öncesinde düzenlenen müzik konserleri ise etkinliğe festival havası kattı. Ünlü sanatçı Alişan'ın verdiği muhteşem konserle Seydikemer halkı, güreş heyecanından önce müzik ziyafetiyle coşkulu bir hafta sonu geçirdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
