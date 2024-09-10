Sofalıcı Muhtarı'ndan Başkan Yılmaz'a Teşekkür - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sofalıcı Muhtarı'ndan Başkan Yılmaz'a Teşekkür

Sofalıcı Muhtarı\'ndan Başkan Yılmaz\'a Teşekkür

Sofalıcı Mahalle Muhtarı Bülent Güvenç, Şehitkamil Belediyesinin hızlı ve etkili hizmet anlayışını övgüyle dile getirerek, Başkan Umut Yılmaz ve ekibine teşekkürler etti.

10.09.2024 11:24  Güncelleme: 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sofalıcı Mahalle Muhtarı Bülent Güvenç, Şehitkamil Belediyesinin hızlı ve etkili hizmet anlayışını övgüyle dile getirerek, Başkan Umut Yılmaz ve ekibine teşekkürler etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, kırsal mahallelerdeki sorunları yerinde tespit etmek ve çözümler üretmek adına sık sık ziyaretler gerçekleştiriyor. Ziyaretlerinde halkın taleplerini doğrudan dinleyen ve sorunlara anında çözüm üreten Başkan Yılmaz'ın hizmet anlayışı, takdirle karşılanıyor.

Geçtiğimiz yıl Sofalıcı'da yaşanan sel ve deprem afetlerinin ardından mahallede hızla yürütülen çalışmaların memnuniyet oluşturduğunu kaydeden Muhtar Güvenç, bu zor süreçte Başkan Umut Yılmaz'ın desteği sayesinde sorunların hızlıca çözüldüğünü ifade etti.

"Yılmaz'a çok teşekkür ederiz"

Sofalıcı'da yaşanan sel afeti sonrası içme suyu alanının kullanılamadığını, yürütülen çalışma sonrası yaşanan sorunun ortadan kalktığını belirten Muhtar Bülent Güvenç, "Mahalle sınırlarımız içerisinde, içme dediğimiz şifalı su bulunuyor. Şu an içerisinde bulunduğumuz alanda, geçtiğimiz yıl 6. ayda, 40-50 yılda bir olacak bir sel felaketi yaşandı. Yaşanan felakete bağlı yollar tahrip oldu ve kullanılamaz hale geldi. Şehitkamil Belediyemize bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, bu noktada güzel bir çalışma yaptı. Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Umut Yılmaz'a çok çok teşekkür ederiz. Merkeze çok yakın bir mahalleyiz. Mahallemizin daha da güzelleşmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yapılan çalışmalar sonrası memnuniyet had safhada"

Sofalıcı Mahallesi'nde yürütülen yol çalışmalarının yalnızca bu mahalleye özgü olmadığını, ilçenin diğer kırsal mahallelerinde de benzer çalışmaların sürdüğünü aktaran Güvenç, "Arazi yollarımızda bu kadar kısa sürede, yaklaşık 2-3 ay içerisinde, sadece bizim köyde değil, köylerin tamamında güzel, hummalı bir çalışma var. Şu anda mıcırlama çalışması yapılıyor. Taleplerimize, anında cevap veriliyor. Bir şey istediğimiz zaman hemen geri dönüş yapılıyor. Mahalle sakinlerimiz, yapılan çalışmalardan memnun. 6 Şubat depreminden sonra bizim köyümüz, 5 kilometrekareye yayılmış durumda. Mahalle sakinlerimizin büyük bölümü kendi arazisi içerisinde ikamet ediyorlar. Bu yol çalışmaları yapılmadan önce mahalle sakinlerimiz sıkıntı yaşıyorlardı. Yapılan çalışmalardan sonra memnuniyet, had safhada" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Umut Yılmaz, Şehitkamil, Deprem, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sofalıcı Muhtarı'ndan Başkan Yılmaz'a Teşekkür - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:48 Sıra merdivenden düşerek ölen ablaya geldi Narin’in anne ve babasına şüpheli olayı soracaklar Sıra merdivenden düşerek ölen ablaya geldi! Narin'in anne ve babasına şüpheli olayı soracaklar
14:33 Narin’in babası amcası Salim Güran mı DNA testinin sonuçları çıktı iddiası Narin'in babası amcası Salim Güran mı? DNA testinin sonuçları çıktı iddiası
12:16 Aileye neden başsağlığı dilemedi Bakan Yerlikaya’dan manidar yanıt Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt
11:48 Otomobil devinden önemli karar İlk kez fabrika kapatacak Otomobil devinden önemli karar! İlk kez fabrika kapatacak
11:45 Sevda Demirel, Narin’in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı Tepkiler çığ gibi Sevda Demirel, Narin'in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı! Tepkiler çığ gibi
23:58 1 yıl hapis yatmıştı Pedofili suçlusu Gylfi Sigurdsson, Türkiye’ye karşı sahaya çıktı 1 yıl hapis yatmıştı! Pedofili suçlusu Gylfi Sigurdsson, Türkiye'ye karşı sahaya çıktı
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
23:19 Kanserle boğuşan Galler Prensesi Kate Middleton güzel haberi verdi: Sonunda bitti Kanserle boğuşan Galler Prensesi Kate Middleton güzel haberi verdi: Sonunda bitti
22:33 Amcadan, ’’Narin’in babası mısınız’’ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, ''Narin'in babası mısınız?'' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
22:23 Ancelotti için bomba iddia Arda Güler bu habere çok sevinecek Ancelotti için bomba iddia! Arda Güler bu habere çok sevinecek
22:11 Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı Türkiye fiyatı cep yakıyor Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı! Türkiye fiyatı cep yakıyor
21:52 Narin’in akrabalarından tehdit ’’Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor’’ Narin'in akrabalarından tehdit! ''Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor''
21:34 Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor İşte çalıştıracağı takım Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor! İşte çalıştıracağı takım
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 15:53:24. #1.11#
SON DAKİKA: Sofalıcı Muhtarı'ndan Başkan Yılmaz'a Teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement