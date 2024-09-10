Sofalıcı Muhtarı\'ndan Başkan Yılmaz\'a Teşekkür

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Sofalıcı Mahalle Muhtarı Bülent Güvenç, Şehitkamil Belediyesinin hızlı ve etkili hizmet anlayışını övgüyle dile getirerek, Başkan Umut Yılmaz ve ekibine teşekkürler etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, kırsal mahallelerdeki sorunları yerinde tespit etmek ve çözümler üretmek adına sık sık ziyaretler gerçekleştiriyor. Ziyaretlerinde halkın taleplerini doğrudan dinleyen ve sorunlara anında çözüm üreten Başkan Yılmaz'ın hizmet anlayışı, takdirle karşılanıyor.

Geçtiğimiz yıl Sofalıcı'da yaşanan sel ve deprem afetlerinin ardından mahallede hızla yürütülen çalışmaların memnuniyet oluşturduğunu kaydeden Muhtar Güvenç, bu zor süreçte Başkan Umut Yılmaz'ın desteği sayesinde sorunların hızlıca çözüldüğünü ifade etti.

"Yılmaz'a çok teşekkür ederiz"

Sofalıcı'da yaşanan sel afeti sonrası içme suyu alanının kullanılamadığını, yürütülen çalışma sonrası yaşanan sorunun ortadan kalktığını belirten Muhtar Bülent Güvenç, "Mahalle sınırlarımız içerisinde, içme dediğimiz şifalı su bulunuyor. Şu an içerisinde bulunduğumuz alanda, geçtiğimiz yıl 6. ayda, 40-50 yılda bir olacak bir sel felaketi yaşandı. Yaşanan felakete bağlı yollar tahrip oldu ve kullanılamaz hale geldi. Şehitkamil Belediyemize bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, bu noktada güzel bir çalışma yaptı. Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Umut Yılmaz'a çok çok teşekkür ederiz. Merkeze çok yakın bir mahalleyiz. Mahallemizin daha da güzelleşmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yapılan çalışmalar sonrası memnuniyet had safhada"

Sofalıcı Mahallesi'nde yürütülen yol çalışmalarının yalnızca bu mahalleye özgü olmadığını, ilçenin diğer kırsal mahallelerinde de benzer çalışmaların sürdüğünü aktaran Güvenç, "Arazi yollarımızda bu kadar kısa sürede, yaklaşık 2-3 ay içerisinde, sadece bizim köyde değil, köylerin tamamında güzel, hummalı bir çalışma var. Şu anda mıcırlama çalışması yapılıyor. Taleplerimize, anında cevap veriliyor. Bir şey istediğimiz zaman hemen geri dönüş yapılıyor. Mahalle sakinlerimiz, yapılan çalışmalardan memnun. 6 Şubat depreminden sonra bizim köyümüz, 5 kilometrekareye yayılmış durumda. Mahalle sakinlerimizin büyük bölümü kendi arazisi içerisinde ikamet ediyorlar. Bu yol çalışmaları yapılmadan önce mahalle sakinlerimiz sıkıntı yaşıyorlardı. Yapılan çalışmalardan sonra memnuniyet, had safhada" diye konuştu. - GAZİANTEP