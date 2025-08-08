Selçik Köyü\'nde Su Hattı Yenileniyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Selçik Köyü'nde, kullanım ömrünü tamamlayan 2750 metrelik içme suyu hattı tamamen yenileniyor.

Çalışmalar, Osmaneli Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ile Bilecik İl Özel İdaresi'nin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında gerçekleştiriliyor. Yenileme çalışmaları kapsamında Selçik Köyü'nü ziyaret eden Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, İl Genel Meclis Başkanı Ramazan Kurtulmuş ve İl Genel Meclis Üyesi Şaban Güdem, devam eden projeyi yerinde inceledi. Yetkililer, köy halkının daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşması adına yapılan bu çalışmanın önemine dikkat çekti. Projenin en kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine sunulması hedefleniyor. - BİLECİK