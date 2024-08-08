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Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, pazar yerinde vatandaşlarla buluştu. Kendisine iletilen talepleri ve sorunları dinleyen Filiz Başkan, sosyal belediyecilik uygulamalarıyla vatandaşların yanında olduklarını ifade etti.

Günlük mesaisine pazarı gezerek başlayan Filiz Başkan, alış veriş yapan vatandaşların hem sorunlarını dinledi hem de hayata geçirdikleri çalışmaları ve projelerini anlattı. Geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan protokolle hayata geçirilen ve Efes Tarlası Bakkalı'nda satışa sunulan İzmir Su'ya değinen Filiz Başkan, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yapmış olduğumuz protokol kapsamında 50 TL'ye 19 litrelik damacana su satışına başladık. Bugün gezerken fark ettik ki vatandaşlarımızın su almaya başlamışlar" dedi.

Ayrıca yakın zamanda açılacak olan Efes Halk Et marketinin de müjdesini veren Filiz Başkan, "Çok yakında yine halkla buluşacak olan Efes Halk Et ile birlikte en azından bu ekonomide insanlara katkı sağlayacak kasap açma hazırlığı içerisindeyiz. Ekonomi çok zor. Ciddi olarak işsizlik var. Ciddi olarak enflasyon yüksekliği var. Ciddi olarak alım gücünde düşme var. İşte bu sebeple gıdaya bir şekilde erişebilsinler diye elimizden geldiğince çaba sarf ediyoruz. Öte yandan bir fırın hazırlığımız var. Fırın hazırlığı biraz daha uzunca bir zaman alacak tahmin ediyorum. Çünkü hem maliyet analizleri hem de inşaat süreci devam ediyor" diye konuştu.

AŞ evi yeni yerine taşınacak

AŞ evinin taşınacağı bilgisini aktaran Filiz Başkan, "Aş evimizin taşınması ile ilgileniyoruz. AŞ evimizin yeni yeri açık düğün salonumuzun önündeki alan olacak. Oranın tadilatları çok yakın bir zamanda başlayacak. Böylece AŞ evini hanelerin olduğu alandan daha steril bir alana taşıyabileceğiz" dedi. - İZMİR