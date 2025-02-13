Selçuk Belediye Başkanı Gökçealan'da Aile Çay Bahçesi Müjdesi Verdi - Son Dakika
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Selçuk Belediye Başkanı Gökçealan'da Aile Çay Bahçesi Müjdesi Verdi

Selçuk Belediye Başkanı Gökçealan\'da Aile Çay Bahçesi Müjdesi Verdi

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Gökçealan'da ailelerin kullanabileceği çok amaçlı bir çay bahçesi yapacaklarını duyurdu. Başkan, mali durum zorluğuna rağmen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarını belirtti.

13.02.2025 11:35  Güncelleme: 11:37
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Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel Gökçealan'da vatandaşlarla bir araya geldi. Burada ailelerin kullanabileceği çok amaçlı bir çay bahçesi yapılacağını müjdeleyen Başkan Ceritoğlu Sengel; "Biz mali olarak zor durumda olsak da vatandaşın zorlanmaması için çaba sarf ediyoruz" dedi.

Gökçealan Mahalle Muhtarı Nazmi Tabak, meclis üyeleri ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte Gökçealan'da incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğiyle belediye araç filosuna bir tanker ve bir çöp aracı kazandırıldığı bilgisini vatandaşlarla paylaştı.

Gökçealan'da halkın talepleri doğrultusunda aile çay bahçesi yapılacağını belirten Başkan Ceritoğlu Sengel, "Gökçealan'da güzel işler yapmak istiyoruz. Seçim döneminden önce zaten hemen arkamızda olan park alanını getirmiştik ancak bir sözümüz daha vardı. O da birçok kadının çok talep ettiği aile çay bahçesini yapabilmek. Şu an itibariyle aile çay bahçesini yapmak için de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok amaçlı olarak da kullanabilecekleri bir alan dizayn edeceğiz. Gökçealan'a hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Başkan Ceritoğlu Sengel, Gökçealanlılar'ın üretim yolları ile ilgili taleplerinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı iş birliği ile karşılanacağını söyledi.

Ülke gündemine ve yoksulluğa da dikkat çeken Başkan Ceritoğlu Sengel; "Biz vatandaşların tenceresi kaynamıyorken sosyal destek projelerimizle vatandaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Emeklileri düşük maaşlara mahkum eden sisteme karşı Emekli Efeslim Kart ile öğrencilerimize ikincisini açtığımız Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü ile destek olurken vatandaşlarımızın temel gıda maddelerine daha uygun fiyatlarla ulaşması için Halk Market ile hizmet veriyoruz. Halk ekmeğimizi üretmek için yakında Belevi'de fırınımızı açacağız. Tüm sosyal destek projelerimizle vatandaşları mağdur etmemeye çalışıyoruz. Efeslim Kart Projemiz 5 yıldır devam ediyor. 14 Mayıs Mahallesi'nde şen çocuk atölyemiz var. Biz mali olarak zor durumda olsak da vatandaşın zorlanmaması için çaba sarf ediyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Selçuk Belediye Başkanı Gökçealan'da Aile Çay Bahçesi Müjdesi Verdi - Son Dakika

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