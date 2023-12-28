Selçuk Belediye Başkanı Meryem Ana Evi otoparkı için mücadeleye devam edecek

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Meryem Ana Evi otoparkı işletme hakkının Selçuk Belediyesinde kalması için mücadeleye devam edeceklerini belirterek, "20 yıllık, sürdürülebilir ve makul şartlarda bir sözleşme istiyoruz" dedi.

Meryem Ana Evi otoparkının Tarım ve Orman Bakanlığına tahsis edilecek olmasına ilişkin sürece dair açıklama yapan Başkan Ceritoğlu Sengel, "1970'lerden bu yana Selçuk Belediyesinin Meryem Ana Evi'nin olduğu lokasyonda bulunan otopark işletmeciliğinin sona erdirilmesine dair önce sivil toplum örgütleri, muhtarlar ve meclis üyelerimizle bir araya geldik. Daha sonra emekçi arkadaşlarımızla birlikte Meryem Ana'ya çıktık. Orada güçlü bir seslenişte bulunduk. Aynı gün bir imza kampanyası da başlattık. Kamu yararı anlamında çok önem arz eden, bütçemizin yüzde 50'sinden fazlasını teşkil eden bu gelirin belediyemizde kalması ve aksi takdirde bu konuda haklı mücadelemizi devam ettireceğimize ilişkin 22 Aralık tarihinde bir dilekçe kaleme aldık. Aynı zamanda da çarşıya çıktık. Bu konuda esnafımızı bilgilendirdik" dedi.

Belediye emekçilerinin çağrısının ardından 23 Aralık'ta Meryem Ana Evi önünde geniş bir katılımla gerçekleşen basın açıklamasına değinen Başkan Ceritoğlu Sengel; "Sadece Selçuk'tan değil İzmir'deki birçok kamu kurum ve kuruluşundan, sivil toplum örgütlerinden Türkiye'nin birçok yerinden bu haklı mücadelemize dair destek aldık. Meryem Ana Evi Derneği tarafından da desteklendiğimizi duymamız bizim için de çok büyük bir onur oldu. Bir kez daha bize omuz veren, bizi destekleyen, mücadelemizi fark eden herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ağustos ayında Selçuk Belediyesi tarafından Tarım ve Orman Bakanlığına yazılan dilekçeye karşılık gelmemesine rağmen belediye emekçilerinin açıklamasının ardından sosyal medya üzerinden bir dilekçe yayınlandığını ifade eden Başkan Ceritoğlu Sengel, "Mevcut olan o dilekçe 25 Aralık Pazartesi itibariyle elimize ulaştı. Dilekçede bizden, daha önce 2018 yılında imzalanan 5 yıllık sözleşmede istenmeyen ve aslında 2011 yılında çıkan bir mevzuata dayanan birçok belgenin istendiğini gördük. Hemen arkadaşlarımızla hazırlığımızı yaptık. Bugün itibariyle bu belgeleri gönderdik" dedi.

Konuşmasında bir kez daha 20 yıllık sözleşme vurgusu yapan Başkan Ceritoğlu Sengel; "Bize destek olan herkesin imzasıyla birlikte, bizden istenen tüm belgeleri bugün itibariyle hem elden hem de E-KAP üzerinden teslim ettik. 20 yıllık sürdürülebilir ve makul şartlarda bir sözleşme istiyoruz. Selçuk halkıyla, çalışanlarıyla ve aynı zamanda Selçuk'un kıymetini bilen Türkiye'deki bütün insanlarla bu haklı mücadelenin sonuna kadar arkasında duracak." diye konuştu. - İZMİR