Selçuk Belediyesi\'nden Esnafa Altyapı Bilgilendirme Toplantısı

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Selçuk Belediyesi tarafından sürdürülen altyapı çalışmaları kapsamında toplantı gerçekleştirilerek, ilçe esnafı çalışmalar hakkında bilgilendirildi.

Selçuk'ta altyapı çalışmaları devam ederken Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Toplantı Salonu'nda esnafa yönelik bir toplantı düzenlendi. Devam eden altyapı çalışmalarına dair esnafın bilgilendirildiği toplantıda, altyapı çalışmaları sonrasında çarşıda yapılacak cephe düzenlemeleri, peyzaj düzenlenmesi, aydınlatmaların düzenlenmesi gibi konularda esnaf ile görüş alışverişinde bulunuldu. Taleplerini ileten esnaflar ayrıca dijital ankete de katılım gösterdi.

Toplantıda konuşan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Ağustos ayında esnaf ve vatandaşlar ile yapılan toplantıda çıkan karar sonrasında çalışmaların 17 Aralık'ta başladığını belirtti. Süreç devam ederken esnafların görüşlerine önem verdiklerini belirten Başkan Ceritoğlu Sengel, "Şu anda altyapı çalışmaları son hız devam ediyor. Bu süreç içerisinde ve o günün toplantısında sizlere söylemiştim. Biz bazı çalışmalar yapacağız ve bu çalışmaları sizlerle muhakkak paylaşacağız, sizlerden de bazı fikirler almamız gerekiyor diye. Neyi yapmamız gerektiğini sizlerle birlikte tespit etmek, istediğimiz konularda sizlerin düşüncelerine ve görüşlerine ihtiyacımız olduğu bir noktaya geldik" dedi.

Toplantıda bir sunum yapan Belediye Başkan Yardımcısı Cansu Bakıcıol, süreç ile ilgili bilgi verdi. 17 Aralık itibariyle başlayan çalışmaların planlandığı gibi gittiğini belirten Bakıcıol, "İZSU ve İZMİRGAZ'ın yaptığı çalışmalarda ana hatlar bitmek üzere, İZSU yüzde 90'da İZMİRGAZ da yüzde 80 oranında ana hatları bitirmiş durumda. Ana hatlar bittikten sonra iki kurum da önce test yapacak sonra branşman bağlantılarına geçecekler. Bir aksilik olmazsa haftaya branşman bağlantılarına geçmiş olacaklar" dedi. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapılması gereken çalışmaları aktaran Cansu Bakıcıol, "Altyapıyı yapıyoruz, zemin kaplamasını değiştiriyoruz ama siluetler ve bitki örtüsü ile ilgili ve çevre düzenlemesi ile ilgili ne gibi değişiklikler yapabiliriz. Sizin memnuniyet duyduğunuz veya değişmesini istediğiniz uygulamalar nelerdir diye bugün toplandık" dedi.

Cansu Bakıcıol, sunumunda çarşı esnafını yakından ilgilendiren tente, cephe düzenlemesi, peyzaj düzenlemesi ile ilgili yapılması planlanan değişiklikleri esnaf ile paylaştı. Sunumun ardından görüş ve önerilerini dile getiren kent esnafı taklar, peyzaj düzenlemesinde kullanılacak çiçekler ve ağaçların cinsleri, aydınlatma, bina cephelerinin boyası, tabela ve tente kullanımı başta olmak üzere çarşının çehresini yenileyecek görsel konuların belirlenmesine yönelik dijital ankete katıldı. - İZMİR