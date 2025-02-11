Selçuk Belediyesi'nden Öğrencilere Gıda Dayanışması Projesi - Son Dakika
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Selçuk Belediyesi'nden Öğrencilere Gıda Dayanışması Projesi

Selçuk Belediyesi\'nden Öğrencilere Gıda Dayanışması Projesi

Selçuk Belediyesi, sivil toplum örgütleriyle birlikte ihtiyaç duyan ailelerin çocuklarına gıda kolisi ve eğitim desteği sağlamaya devam ediyor. Gıda Dayanışması Projesi, çocukların beslenme ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.

11.02.2025 10:39  Güncelleme: 10:41
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Selçuk Belediyesi öncülüğünde, kentte etkin olan sivil toplum örgütlerinin ve halkın desteğiyle 2023 yılından bu yana devam eden proje kapsamında sosyal desteğe ihtiyaç duyan ailelerin çocuklarına bir haftalık beslenme kolisi teslim ediliyor.

Selçuk Belediyesi, örnek sosyal belediyecilik projeleri ile öğrencilere destek olmaya devam ediyor. 2024- 2025 eğitim öğretim yılının ikinci yarısının başlamasıyla birlikte 'Efes Selçuk Çocuklar İçin Gıda Dayanışması' kapsamında öğrencilerin beslenme çantaları hazırlanıyor. Ayrıca 0-2 yaş arası bebeklere ve anne adaylarına da destek oluyor.

Efes Selçuk Çocuklar için Gıda Dayanışması Projesi'nin kent dayanışmasını yansıtan en güzel projelerden biri olduğunu belirten Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; "Okullarda ikinci yarıyıl başlamışken hiçbir zorluğun, hiçbir ekonomik kısıtlamanın çocuklarımızın eğitim hayatını etkilememesi için adım atmaya devam ediyoruz. Efes Selçuk Çocuklar için Gıda Dayanışması ile çocuklarımızın beslenme çantalarını kent dayanışması ruhuyla hazırlıyoruz. Diğer yandan birincisi çarşı içerisinde liselerin yoğun bulunduğu alanda hayata geçen Kent Lokantası Öğrenci Otobüsümüz öğrencilerimize öğle yemeği hizmeti vermeye devam ediyor. Kent Lokantası Öğrenci Otobüsümüzün ikincisi de Cumhuriyet Mahallesi'nde öğrencilerimize hizmet vermeye başladı. Çocuklarımız eğitimleriyle, beslenmeleriyle bizim önceliğimiz. Hiçbir çocuk, hiçbir öğrenci okul zamanı içerisinde iken beslenmesinin, öğle yemeğinde ne yiyeceğinin derdine düşmesin istiyoruz. Bu sebeple Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü ile öğrencilerimize öğle yemeklerini sunuyoruz. Efes Selçuk Çocuklar için Gıda Dayanışmasına dair ise orada dayanışmamızı büyütmek istiyoruz. Bu dayanışma ruhunu büyütmek isteyen herkesi https://www.gidadayanismasi.org/#/ adresi üzerinden katkı sunmaya davet ediyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Selçuk Belediyesi'nden Öğrencilere Gıda Dayanışması Projesi - Son Dakika

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