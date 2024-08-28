Selçuk Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Sahiplendirme Çalışmalarına Hız Kazandıracak

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Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, veteriner hekimler ve hayvanseverlerle bir araya geldi. Filiz Başkan; "Sokak hayvanları ile ilgili meclisten geçen yasal düzenlemeye karşı Selçuk Belediyesi uzmanlar, hayvanseverler ve vatandaşlarla birlikte koruyucu ve sahiplenici bir anlayışla hareket edecek" dedi.

Veteriner Hekimler ve hayvanseverlerin görüş ve önerilerinin alındığı toplantıdan çıkan en önemli kararlardan biri sahiplendirme çalışmalarına hız kazandırmak oldu. Can dostları için yapılan çalışmaların çıkan yasa karşısında artık başka bir yöne evrilmesinin gerekli olduğunun altını çizen Filiz Başkan; "Bugüne kadar can dostlarımızı sahiplendirme, sahiplendirilmeyenlerin barınağımızda bakımı sağlama, gerekli durumlarda Haybulans ile destek olma gibi birçok çalışmayı gerçekleştirdik. Ancak çıkan yasa bize gösteriyor ki; can dostlarımızı yaşatmak için artık daha fazla gayret göstermek zorundayız. Bunun için önce veteriner hekimlerimize kulak vermek istedik. Çünkü her konuda olduğu gibi bu konuda da en iyi rotayı uzman görüşleriyle çizebiliriz. Tabii bu işin bir diğer önemli tarafı da can dostlarımız için gönüllü olanlar yani hayvanseverler. Bilimsel doğrular ve içten bir hassasiyetle can dostlarımızı yaşatmak bizim elimizde" dedi.

Can dostlarının sahiplendirilmesinde veteriner hekimlerin özverili bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Filiz Başkan; "Yasa karşısında atabileceğimiz en somut adım sahiplendirme. Can dostlarımıza bizler sahip çıkacağız, daha fazla sahipleneceğiz. Bunun yanı sıra ben bizzat elimi taşın altına koyarak Efes Selçuk'taki tüm kurumların kapısını çalacağım. Çünkü bu konuda iş birliği de olmazsa olmaz. Kısacası yol haritamızı anlatmak gerekirse bilimsel doğrulardan ayrılmadan uzman görüşlerini kendimize rehber edinerek; gönüllülerin, hayvanseverlerin tüm çabalarını destekleyerek ve kentimizin tüm paydaşlarıyla iş birliği içinde can dostlarımızın canlarına sahip çıkacağız" diye konuştu.

Filiz Başkan toplantıya katılımlarından dolayı veteriner hekimlere ve hayvanseverlere teşekkür etti. - İZMİR