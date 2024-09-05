Selçuk Belediyesi, Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Yazlık Sinema Gecesi düzenledi

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Selçuk Belediyesi, Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında İstasyon Meydanı'nda düzenlediği Yazlık Sinema Gecesi ile vatandaşlara duygusal anlar yaşattı.

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin başrolünü üstlendiği dönem filmi "Atatürk 1881-1919 (1. Film)" 3 Eylül Salı akşamı, devam filmi "Atatürk 1881-1919 (2. Film)" ise 4 Eylül Çarşamba akşamı İstasyon Meydanı'nda kurulan dev ekranda Selçuklularla buluştu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğundan başlayarak milli mücadelenin liderliğine kadar geçen süreci anlatan etkileyici film serisi, Atatürk'ün silah arkadaşlarıyla verdiği mücadeleyi ve Kurtuluş Savaşı'na giden yolda yaşananları izleyicilere Atatürk'ün bakış açısından aktardı. Film serisi, Selçuklu vatandaşların yanı sıra çevre ilçelerden gelen ziyaretçilerin de büyük beğenisini kazandı.

26 Ağustos'tan 8 Eylül'e uzanan süreçte düzenlenen etkinlikler kapsamında Atatürk filminin gösteriminin yapılmasının öneminde değinen Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; "Büyük Taarruz'un yıl dönümünden başlayıp Efes Selçuk'un kurtuluşuna kadar uzanan süreçte birçok etkinlik düzenledik. Bu etkinliklerin, içerdiği tarih aralıklarının ruhuna, dokusuna uygun etkinlikler olmasına özen gösteriyoruz. Bu bağlamda, Yazlık Sinema Geceleri etkinliğinde "Atatürk" filmini her yaştan Efes Selçuklu birlikte izledi. Gösterime katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR