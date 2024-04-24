Selçuk Efes Kent Belleği\'nde Osmanlı Anadolusu Çalıştayı düzenlenecek

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(İZMİR) - Selçuk Efes Kent Belleği, 'Osmanlı Anadolusu'nda Krizler, Dönüşümler ve Tarım Politikaları 1830-1880 Çalıştayı'na ev sahipliği yapacak.

Efes Selçuk Belediyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nin iş birliğiyle "Anadolu Çevre Tarihi Söyleşileri" tarafından düzenlenen 'Osmanlı Anadolusu'nda Krizler, Dönüşümler ve Tarım Politikaları, 1830-1880 Çalıştayı'nda, dönemin tarihi, sosyal ve ekonomik yapısı çerçevesinde tarım politikaları ve yaşanan krizler masaya yatırılacak. Çalıştay, 25 Nisan Perşembe günü (yarın) saat 10.00'da düzenlenecek açılış oturumu ile başlayacak, 26 Nisan Cuma günü de devam edecek.

Aralarında Koç Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesi gibi birçok üniversitede görev yapan akademisyenlerin de yer aldığı Türkiye'nin birçok üniversitesinden akademisyenin katılımı ile gerçekleşecek çalıştayda katılımcılar çeşitli konu başlıkları altında sunumlarını yapacak.

Çalıştayla ilgili ayrıntılı bilgiye, Efes Selçuk Belediyesi sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.