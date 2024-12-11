Selçuk'ta İlçe Milli Eğitim Müdürü Ak Parti İlçe Başkanı'yla Okulda 'İslam Ansiklopedisi' Dağıttı… CHP'li Onbaşıoğlu: Suç Duyurusunda Bulunacağız - Son Dakika
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Selçuk'ta İlçe Milli Eğitim Müdürü Ak Parti İlçe Başkanı'yla Okulda 'İslam Ansiklopedisi' Dağıttı… CHP'li Onbaşıoğlu: Suç Duyurusunda Bulunacağız

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Selçuk İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Serkan Atlan, AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Hakan Bayraklı ile ilçede bulunan bir okulda öğrencilere ‘İslam Ansiklopedisi’ dağıttı. CHP Selçuk İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, “İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, bulunduğu görevi kötüye kullandığı için kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

11.12.2024 19:16
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(İZMİR) – Selçuk İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Serkan Atlan, AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Hakan Bayraklı ile ilçede bulunan bir okulda öğrencilere 'İslam Ansiklopedisi' dağıttı. CHP Selçuk İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, "İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, bulunduğu görevi kötüye kullandığı için kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

İzmir'in pilot bölgelerden biri olduğu ÇEDES projesine ilişkin tartışmalar devam ederken; Selçuk İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Serkan Atlan'ın AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Hakan Bayraklı ile Selçuk Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilere 'İslam Ansiklopedisi' dağıtması tepkilere neden oldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Selçuk İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Serkan Atlan hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

"Asla kabul edilebilir bir şey değildir"

İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün bir siyasi parti temsilcisiyle okul gezmiş olmasının kabul edilemez olduğunu belirten Onbaşıoğlu, şunları söyledi:

"ÇEDES projesinde Bornova ilçesinin pilot bölge seçilmesiyle ilgili 18 Aralık'ta CHP Selçuk ilçe örgütü olarak eylem ve direniş göstereceğiz. Asla böyle bir manevi danışmanlığa müsaade etmeyeceğiz. AKP iktidarının temsilcisi olan İlçe Başkanı Hakan Bayraklı'nın, İlçe Milli Eğitim Müdürü'yle okulları gezmiş olması asla kabul edilebilir bir şey değildir. İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün, AKP ilçe başkanıyla birlikte okulları ziyaret etmesinden dolayı kamuoyuna duyurmak istediğimiz bir bilgi var. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, bulunduğu görevi kötüye kullandığı için kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağız.

"Okullarımız, asla siyasi partilerin arka bahçesi olamaz"

İktidarın temsilcisi olan AKP ilçe başkanına tavsiyemiz, okulları gezip şov yapacağına öğrencilerimizin üzerindeki bu derin yoksulluğa nasıl bir çözüm yolu bulacaktır onun açıklamalarını kendisinden bekliyoruz. Çocuklarımızın eğitim yuvası olan okullarımız, asla siyasi partilerin arka bahçesi olamaz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Selçuk'ta İlçe Milli Eğitim Müdürü Ak Parti İlçe Başkanı'yla Okulda 'İslam Ansiklopedisi' Dağıttı… CHP'li Onbaşıoğlu: Suç Duyurusunda Bulunacağız - Son Dakika

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