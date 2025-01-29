Selçuk\'un Tarihi ve Kültürel Zenginlikleri Eğitimi Gerçekleştirildi

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İzmir Rehberler Odası (İZRO) tarafından düzenlenen ve Selçuk Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen "Bilinmeyen Yönleriyle Efes Selçuk" temalı eğitim programı, kentin tarihi, kültürel ve gastronomik zenginliklerinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi.

"Bilinmeyen Yönleriyle Efes Selçuk" eğitimini Selçuk Efes Kent Belleği Sorumlusu Tarihçi Tolga Mert ile gerçekleştirdi. Eğitim programına katılan rehberler, Selçuk'un eşsiz değerlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Eğitim programı kapsamında rehberlere, Selçuk'un kültür rotası ve farklı tarihi değerleri daha detaylı bir şekilde aktarıldı. Gezi sürecinde rehberler, sadece Selçuk'un geçmişten bugüne gelen tarihi mirasını değil, aynı zamanda bölgenin doğal güzellikleri ve kültürel dokusuyla harmanlanmış gastronomik zenginliklerini de değerlendirmiş oldu. Programın önemli bir parçası olarak rehberler, bölgedeki yerel lezzetler hakkında bilgi edindi ve bu lezzetlerin kentin tanıtımındaki rolüne dikkat çekildi.

Rehberler, tarihi değerleri rotalarına dahil edecekler

Eğitim programına katılan rehberler, rotalarına Selçuk'un bu tarihi değerlerini dahil edeceklerini belirttiler. Eğitim programına katılan rehberler ayrıca, kentin kültür ve tarih açısından oldukça önemli olduğuna dikkat çekerek bu değerlerin rehberlik hizmetlerine farklı bir boyut kazandıracağını ifade ettiler.

Selçuk Efes Kent Belleği yetkilileri, İZRO ile gerçekleştirilen bu anlamlı iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, kentin tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtımında önemli bir katkı sağlandığını vurguladılar. Yetkililer, herkesi Selçuk'un tarihi dokusunu, kültürel mirası ve eşsiz gastronomik lezzetlerini keşfetmeye davet etti.

Dünya mirası kabul edilen Efes Antik Kenti başta olmak üzere birçok tarihi ve doğal güzelliğe ev sahipliği yapan Selçuk, bu tür eğitim programlarıyla kentin bilinmeyen yönlerini daha geniş ve detaylı anlatarak tanıtıma katkı sağlıyor. - İZMİR