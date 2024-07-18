Selçuk ve Kemalpaşa'nın engelsiz çocukları Pamucak Sahili'nde eğlendi - Son Dakika
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Yerel

Selçuk ve Kemalpaşa'nın engelsiz çocukları Pamucak Sahili'nde eğlendi

Selçuk ve Kemalpaşa\'nın engelsiz çocukları Pamucak Sahili\'nde eğlendi

Selçuk Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi ile İzmir Kemalpaşa Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte, engelsiz çocuklar ve anneleri Pamucak Sahili'nde keyifli bir gün geçirdi.

18.07.2024 12:03  Güncelleme: 12:05
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Selçuk ve Kemalpaşa'nın engelsiz çocukları anneleriyle birlikte Pamucak Sahili'nde doyasıya eğlendi.

Selçuk Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi ile İzmir Kemalpaşa Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nin ortaklaşa düzenlediği etkinlik, öğrencilerin yanı sıra annelerinim de mutlu etti. İki belediyenin engelsiz yaşam merkezleri tarafından gerçekleştirilen bu anlamlı buluşmada hem çocuklar hem de aileleri keyifli bir gün geçirdi. Etkinlikte Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin de engelsiz çocuklar ve aileleri ile yakından ilgilendi.

Etkinlikte, Selçuk Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören çocuklar ile Kemalpaşa Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören çocuklar birbirleriyle kaynaşarak keyifli vakit geçirdi. Oyunlar oynayıp çeşitli aktivitelerle eğlenen çocuklar, yeni arkadaşlıklar kurma fırsatı da buldu. Anneler ise bu etkinlikte tanışarak, hoş sohbetler edip güzel bir günün parçası oldular.

Selçuk Belediyesi ve Kemalpaşa Belediyesi'nin Engelsiz Yaşam Merkezleri arasında kurulan bu bağ ile hem çocuklar hem de anneleri sosyalleşmenin tadını çıkardılar.

Etkinlik sonunda aileler, memnuniyetlerini dile getirerek, bu tür etkinliklerin tekrarlanmasını istediler. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Selçuk ve Kemalpaşa'nın engelsiz çocukları Pamucak Sahili'nde eğlendi - Son Dakika

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