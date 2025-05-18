Selçuklu Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi AFAD'tan Eğitim Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Selçuklu Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi AFAD'tan Eğitim Aldı

Selçuklu Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi AFAD\'tan Eğitim Aldı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde kurulan 33 kişilik arama ve kurtarma ekibi, AFAD uzmanları tarafından teorik ve uygulamalı eğitimlerle afetlere karşı hazırlık yapıyor. Eğitimler, afet psikolojisi ve ilk yardım gibi birçok konuda veriliyor. Ekip, 2025 yılına kadar devam edecek eğitimlerin ardından AFAD akreditasyon sınavına girecek.

18.05.2025 10:43  Güncelleme: 10:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın merkez Selçuklu ilçe Belediyesi Arama ve Kurtarma ekibine AFAD uzmanları tarafından "Arama ve Kurtarma" eğitimi verildi. Teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimlerle ekipler afetlere karşı profesyonel müdahaleye hazırlanıyor.

Selçuklu Belediyesi, afetlere hazırlık konusunda örnek çalışmalara imza atıyor. Bu kapsamda, Selçuklu Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde olabilecek doğal afet ve acil durumlarda görev alacak 33 kişilik bir arama ve kurtarma ekibi oluşturuldu. Oluşturulan ekip, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Konya İl Müdürlüğü'nün uzmanları tarafından verilen teorik ve uygulamalı eğitimler ile acil müdahalelere karşı hazır hale getiriliyor.

Afet gönüllüsü olmanın teşvik edilerek sürdürülen eğitim programı "Afet ve Yangın" eğitimi ile başladı. Bu aşamayı başarıyla tamamlayan afet gönüllüleri daha sonra "Arama ve Kurtarma" eğitimi aldı. Enkazda arama, kazazedeye ulaşma ve güvenli tahliye gibi başlıklarda, teorik bilgilerin yanı sıra senaryo tatbikatlarıyla uygulamalı eğitimler de yapıldı. Verilen eğitimlerde; afet psikolojisinden ilk yardıma, arama-kurtarma tekniklerinden olay yeri yönetimine kadar birçok konuda ekibe bilgiler aktarıldı. Eğitimler sonunda ekip üyelerinin yalnızca Selçuklu'da değil, ülke genelindeki afet bölgelerinde de görev alabilecek yeterliliğe ulaşması hedefleniyor. 2025 yılı boyunca devam edecek eğitim programının sonunda Selçuklu Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi, AFAD'ın akreditasyon sınavına katılacak. Bu sınavda başarılı olan ekip üyeleri, resmen akredite edilecek.

"Personelimizin afetlerle ilgili bilinçlenmesini hedefliyoruz"

Afetler konusunda toplumsal farkındalığı oluşturmak adına ekip oluşturduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Dünya üzerinde afetlerden yüzde yüz emin olmak mümkün değil. O sebeple arama kurtarma çalışmaları bu noktada hayati önem taşıyor. Bizler de Selçuklu Belediyesi olarak herhangi bir afet durumunda sahada çalışacak bir arama ve kurtarma ekibi oluşturduk. AFAD İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren eğitmenler tarafından ekibimizin aldığı eğitimler ile personelimizin afetlerle ilgili bilinçlenmesini hedefliyoruz. Arama kurtarma ekiplerinin ve ekipmanlarının iyi bir şekilde organize edilmesi ve sürekli olarak hazırlıklı olmaları, doğal afetlerin yol açtığı can ve mal kaybını azaltmada kritik bir rol oynuyor. Eğitime katılan tüm personelimize bu duyarlılıkları için teşekkür ediyorum. olabilecek bir afet durumunda kendilerine büyük görevler düşecek ve aldıkları bu eğitimlerde inşallah hayatlara dokunacaklar" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Selçuklu, Sağlık, konya, Yerel, Yaşam, AFAD, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Yerel Selçuklu Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi AFAD'tan Eğitim Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en büyük otomobil gemisi yola çıktı Fiyatlar çakılabilir Dünyanın en büyük otomobil gemisi yola çıktı! Fiyatlar çakılabilir
Kına gecesinde dev disko topu düştü, gelin dahil 3 kişi yaralandı Kına gecesinde dev disko topu düştü, gelin dahil 3 kişi yaralandı
İsrail, Gazze’de kalıcı işgal için harekete geçti İsrail, Gazze'de kalıcı işgal için harekete geçti
Berber çırağı silahlı saldırıda öldürüldü Berber çırağı silahlı saldırıda öldürüldü
Bahçeli’den DEM Partili vekilin katıldığı canlı yayına mesaj Bahçeli'den DEM Partili vekilin katıldığı canlı yayına mesaj
İstanbul için uyarı üstüne uyarı Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor İstanbul için uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor
Kerem Aktürkoğlu’nun abisi Galatasaray taraftarlarına isyan etti Kerem Aktürkoğlu'nun abisi Galatasaray taraftarlarına isyan etti
Gölge başkan itirafçı oldu Ekrem İmamoğlu’yla ilgili neler anlattı neler Gölge başkan itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
Fenerbahçe’nin eski yıldızı siyasete girdi İşte desteklediği parti Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti
Havada korku dolu dakikalar Bige Önal, yıldırım çarpan uçakta yaşadıklarını anlattı Havada korku dolu dakikalar! Bige Önal, yıldırım çarpan uçakta yaşadıklarını anlattı
Serra Pirinç’ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu Serra Pirinç'ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu

09:46
Bakan Yerlikaya duyurdu Bunu yapanlara 180 bin TL ceza yazılacak
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanlara 180 bin TL ceza yazılacak
09:43
Bass sesini deprem sanan vatandaşlar sokağa döküldü
Bass sesini deprem sanan vatandaşlar sokağa döküldü
08:45
Eurovision’da Azerbaycan’dan İsrail’e 12 tam puan
Eurovision'da Azerbaycan'dan İsrail'e 12 tam puan
02:58
Eurovision 2025’i Avusturya kazandı Finale İsrail protestosu damga vurdu
Eurovision 2025'i Avusturya kazandı! Finale İsrail protestosu damga vurdu
17:16
Ünlü zincir markette bozuk ürün skandalı 3 şube kapatıldı
Ünlü zincir markette bozuk ürün skandalı! 3 şube kapatıldı
09:58
Fenerbahçe’nin kiralık yolladığı futbolcu gittiği takımda kral oldu
Fenerbahçe'nin kiralık yolladığı futbolcu gittiği takımda kral oldu
09:48
Bir arı trafiği birbirine kattı
Bir arı trafiği birbirine kattı
09:39
İstanbul’daki barış anlaşmasının mürekkebi kurumadan kan aktı: 9 ölü, 4 yaralı
İstanbul'daki barış anlaşmasının mürekkebi kurumadan kan aktı: 9 ölü, 4 yaralı
09:35
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor
09:34
Yavuz Bingöl’den duygusal Sırrı Süreyya Önder mesajı
Yavuz Bingöl'den duygusal Sırrı Süreyya Önder mesajı
09:23
10 ilde 11 organize suç örgütüne operasyon
10 ilde 11 organize suç örgütüne operasyon
09:12
Rakam ortaya çıktı İşte Fenerbahçe’nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı
Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı
09:12
Bebeği olanlar dikkat Bakanlık satışını yasakladı, ürünler toplatılıyor
Bebeği olanlar dikkat! Bakanlık satışını yasakladı, ürünler toplatılıyor
09:08
Rusya’ya Suriye’de bir soğuk duş daha Bu kez konu para
Rusya'ya Suriye'de bir soğuk duş daha! Bu kez konu para
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2025 11:07:03. #7.11#
SON DAKİKA: Selçuklu Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi AFAD'tan Eğitim Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.