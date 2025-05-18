Selçuklu Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi AFAD\'tan Eğitim Aldı

Konya'nın merkez Selçuklu ilçe Belediyesi Arama ve Kurtarma ekibine AFAD uzmanları tarafından "Arama ve Kurtarma" eğitimi verildi. Teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimlerle ekipler afetlere karşı profesyonel müdahaleye hazırlanıyor.

Selçuklu Belediyesi, afetlere hazırlık konusunda örnek çalışmalara imza atıyor. Bu kapsamda, Selçuklu Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde olabilecek doğal afet ve acil durumlarda görev alacak 33 kişilik bir arama ve kurtarma ekibi oluşturuldu. Oluşturulan ekip, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Konya İl Müdürlüğü'nün uzmanları tarafından verilen teorik ve uygulamalı eğitimler ile acil müdahalelere karşı hazır hale getiriliyor.

Afet gönüllüsü olmanın teşvik edilerek sürdürülen eğitim programı "Afet ve Yangın" eğitimi ile başladı. Bu aşamayı başarıyla tamamlayan afet gönüllüleri daha sonra "Arama ve Kurtarma" eğitimi aldı. Enkazda arama, kazazedeye ulaşma ve güvenli tahliye gibi başlıklarda, teorik bilgilerin yanı sıra senaryo tatbikatlarıyla uygulamalı eğitimler de yapıldı. Verilen eğitimlerde; afet psikolojisinden ilk yardıma, arama-kurtarma tekniklerinden olay yeri yönetimine kadar birçok konuda ekibe bilgiler aktarıldı. Eğitimler sonunda ekip üyelerinin yalnızca Selçuklu'da değil, ülke genelindeki afet bölgelerinde de görev alabilecek yeterliliğe ulaşması hedefleniyor. 2025 yılı boyunca devam edecek eğitim programının sonunda Selçuklu Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi, AFAD'ın akreditasyon sınavına katılacak. Bu sınavda başarılı olan ekip üyeleri, resmen akredite edilecek.

"Personelimizin afetlerle ilgili bilinçlenmesini hedefliyoruz"

Afetler konusunda toplumsal farkındalığı oluşturmak adına ekip oluşturduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Dünya üzerinde afetlerden yüzde yüz emin olmak mümkün değil. O sebeple arama kurtarma çalışmaları bu noktada hayati önem taşıyor. Bizler de Selçuklu Belediyesi olarak herhangi bir afet durumunda sahada çalışacak bir arama ve kurtarma ekibi oluşturduk. AFAD İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren eğitmenler tarafından ekibimizin aldığı eğitimler ile personelimizin afetlerle ilgili bilinçlenmesini hedefliyoruz. Arama kurtarma ekiplerinin ve ekipmanlarının iyi bir şekilde organize edilmesi ve sürekli olarak hazırlıklı olmaları, doğal afetlerin yol açtığı can ve mal kaybını azaltmada kritik bir rol oynuyor. Eğitime katılan tüm personelimize bu duyarlılıkları için teşekkür ediyorum. olabilecek bir afet durumunda kendilerine büyük görevler düşecek ve aldıkları bu eğitimlerde inşallah hayatlara dokunacaklar" şeklinde konuştu. - KONYA