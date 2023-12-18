Selçuklu'dan günümüze gelen motifleri ağaç parçalarına işleyerek yaşatıyor

KÜTAHYA - Selçuklu'dan günümüze kadar gelen Türk halk sanatının temellerinden olan 'Kalem' sanatını günümüzde de sürdüren Kütahyalı Sibel Temelkıran, yaptığı eserlerle kendi alanında tek olma özelliğini taşıyor.

Yaptığı 70 eserini sergileyen Temelkıran, sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Serginin açılışını gerçekleştiren Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı, eserleri inceleyerek Sibel Temelkıran'dan bilgiler aldı.

Damcı, Kütahya belediyesi olarak her zaman sanat ve sanatçının yanında olduklarını dile getirdi.

Kalem işi sanatını yaklaşık 20 yıldır yaptığını söyleyen Sibel Temelkıran, "Kalem işi Selçuklulardan günümüze kadar gelen bir sanattır. Selçuklularda çok yaygın olarak kullanılan bu sanat daha Osmanlılarda iç mimaride kullanılmış ayrıca bu sanatı camilerde hat sanatı ile birlikte devam ettirmişler. Günümüze kadar gelen bu sanat altın çağını ise 16-17'nci yüzyılda yaşamıştır. Dada sonra Avrupa'dan gelen etkiler ile biraz farklı tarzlar girmiş ancak, biz bunu günümüzde geleneksel olarak devam ettiriyoruz. Geleneksel desenleri yapıyorum ben, onun için kendi tazım da Türkiye'de tek olduğumu biliyorum, çünkü benim tazım da yapan yok. Bir çok desen var. Geleneksel sanatlarda aynı desenleri kullanıyoruz çinide olsun kalem işinde olsun, nakış da olsun geleneksel desenleri kullanıyoruz. Ancak bunların yanı sıra rumiler, pençler, halkarlar gibi desenlerde var. Bizim farkımız ise desenlerin biraz daha büyük olması, duvara, ahşaba, mermere ve deriye yapılması. Benim amacım pek bilinmeyen kalem işi sanatını herkese duyara bilmek, gençlerimiz buna merak sarsın, onun için biz öğrenciler yetiştirmeye çalışıyoruz, daha çok insana ulaşmamız gerektiğini düşünüyorum ve sanatımda her gün daha iyi şeyler üretmek ve geleceğe bir şeyler bırakmak" şeklinde konuştu.