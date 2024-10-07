Selden etkilenen Bosna Hersek'e Kütahya'dan 60 adet konteyner - Son Dakika
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Selden etkilenen Bosna Hersek'e Kütahya'dan 60 adet konteyner

Selden etkilenen Bosna Hersek\'e Kütahya\'dan 60 adet konteyner

Kütahya'da selden etkilenen Bosna Hersek'e 60 adet konteyner gönderildi.

07.10.2024 20:12
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Kütahya'da selden etkilenen Bosna Hersek'e 60 adet konteyner gönderildi.

Vali Musa Işın, AK Parti Kütahya milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ile protokol üyelerinin katılımı ile Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle tırlara yüklenen konteynerler Bosna Hersek'e uğurlandı. Düzenlenen törende konuşan Bosna Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Rasim Bayram, konteyner yardımı sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kütahyalılara teşekkür etti.

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ise, "Bugün 30 tırda 60 konteyneri Kütahya'mızın merhamet ve şefkat elini dost ve kardeş Bosna Hersek'e gönderdik. Selden etkilenen tüm Bosna Hersekli kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Bosna Hersek'te meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden kardeşlerimize Rabbim'den rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

Kütahya Valisi Musa Işın da, "Bosna Hersek, bize ecdadımızın mirasıdır. Orada soydaşlarımız, dindaşlarımız, mazlum ve mağdur insanlar var. Biz her zaman soydaşlarımızın, dindaşlarımızın, mağdur ve mazlum olan insanların hep yanında yer aldık. Oradaki kardeşlerimize de bu manada Cumhurbaşkanımızın talimatı ve direktifleriyle bu yardım malzemeleri hazırlanarak gönderiliyor. Devletimizin ne kadar kadirşinas olduğunu, ne kadar vefalı olduğunu, sadece burada değil, birçok şeyde görüyoruz. Nerede bir mazlum varsa, nerede bir mağdur varsa, nerede kimsesiz birisi varsa, gerek içeride gerek dışarda, devletimiz her zaman yanlarında oldu. Devletimiz daima güçlü olmak zorundadır. Allah'a şükürler olsun devletimiz ordusuyla, ekonomik gücüyle çok güçlüdür. Biz güçlü olduğumuz sürece hem İslam coğrafyasına, hem Türk coğrafyasına elimizi uzatabiliriz. Sel felaketi nedeniyle Bosna Hersek'teki kardeşlerimize Kütahya'dan 60 konteyner gönderiyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 60 konteynırın yüklendiği tırlar Bosna Hersek'e hareket etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Selden etkilenen Bosna Hersek'e Kütahya'dan 60 adet konteyner - Son Dakika

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