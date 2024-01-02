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Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, esnafı ziyaret etti - Son Dakika
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Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, esnafı ziyaret etti

Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, mesai öncesinde esnafla bir araya gelerek, çay içti ve sohbet etti. Altun, esnafın sorunlarını dinledi ve vatandaş odaklı hizmet verdiklerini ifade etti.

Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, esnafı ziyaret etti
02.01.2024 - 11:46,
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Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, esnafı ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.

Kars'ın Selim ilçesi Belediye Başkanı Coşkun Altun, mesai öncesinde esnafla bir araya geldi. Esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Altun, çay içti, sohbet etti. Esnafın sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Selim Belediyesi olarak vatandaş odaklı hizmet verdiklerini ifade eden Başkan Coşkun Altun, "Yeni yılın ilk mesaisine esnafımızı ziyarete ederek başladık. Esnafımızın sorunlarını dinledik" dedi.

"Her yerde olmak gibi bir duan varsa, gönüllere gir. Çünkü sevenler, sevdiklerini gönüllerinde taşırlar" sözünü hatırlatan Altun, "Bizde Yeni yılın ilk gününe çok sevdiğimiz kıymetli hemşerilerimizi ziyaret ederek başladık. Hayırlı işler ve yeni yılın huzur mutluluk getirmesini temennisinde bulunduk. Selimli hemşehrilerimizin hizmetinde olduğumuzu kendilerine bir kez daha söyledik" diye konuştu.

Esnafla birlikte işyerlerini açan Başkan Altun, sabah çayını da esnafla içti. Altun, daha sonra belediyeye geçti. - KARS

Kaynak: İHA
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