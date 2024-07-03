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Selim'de iş insanı tarafından yaptırılan Çok Amaçlı Salon ve Taziye Evi'nin açılışı yapıldı.

Kars, Ardahan, Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı tarafından Selim ilçesinde annesi Leman Yıldırım adına yaptırdığı Çok Amaçlı Salon ve Taziye Evi'nin açılışını Kaymakam Mubin Demirkıran, Belediye Başkanı Barış Koç, Selim Belediyesi eski Başkanı Coşkun Altun ve davetliler yaptı.

Açılışı yapılan Çok Amaçlı Salon ve Taziye Evi, daha sonra davetliler tarafından gezildi. - KARS