Selma Argon, Dedesi Mehmet Akif Ersoy\'un Mesajını Paylaştı

Yerel

İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon, Kocaeli Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluştu. Argon, "Topraklarımız, ilkelerimiz ve Türklük varlığımız hedef. Dedem hala bize sesleniyor. 'Birlik olun' diyor. Bizi topla tüfekle yıkamazlar ama içimize fesatlık düşürürler. Biz birbirimizle uğraşırken güzel topraklarımız ellerimizden kayıp gider" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla kapılarını açtığı 14. Kocaeli Kitap Fuarı, Kocaeli Kongre Merkezi'nde birbirinden ünlü yazarları ağırlıyor. Bu kapsamda İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif'in torunu yazar Selma Argon da okurlarla buluştu. Karamürsel Alp Salonu'nda "Dedem Mehmet Akif Ersoy" adlı söyleşi gerçekleştiren Argon, "Akif, inanmış bir adamdı. Dedem, vatanı ve milletin için ailesini geride bırakarak, Milli Mücadele'ye destek veren büyük bir şahsiyettir" dedi.

"Dedem hala bize sesleniyor"

Yazar Argon, Mehmet Akif'in ileriyi gören insanlardan biri olduğunu söyledi. Şuanda yaşanılanları Mehmet Akif'in tahmin ettiğini ifade eden Argon, "Dedem ileriyi gören insanlardan birisiydi. Şu anda yaşadıklarımızı o zamandan tahmin etmiş. Düşmanlarımızın 10- 20 sene sonrasını değil 1000 sene sonrasını düşünerek plan yaptıklarını söylemiş. Günümüzde bunu daha iyi anlıyoruz. Hedef değişmiyor. Yöntem değişiyor. Her zaman hedef biz olduk. Şu anda yine hedef biziz. Topraklarımız, ilkelerimiz ve Türklük varlığımız hedef. Dedem hala bize sesleniyor. 'Birlik olun' diyor. Bizi topla tüfekle yıkamazlar ama içimize fesatlık düşürürler. Biz birbirimizle uğraşırken güzel topraklarımız ellerimizden kayıp gider" dedi.

"Yaptıkları zulümlerden toprak ağladı, ağaçlar ağladı"

Maddi olan hiçbir şeyin dedesi Mehmet Akif için önemli olmadığını kaydeden Argon, tek hayalinin vatanın ve İslam Birliği'nin kurulmasını olduğunu aktardı. Argon, "Görüyorsunuz şu an İslam Birliği kurulmadı. Yanan ateşleri sadece kınamakla geçiriyoruz. İsrail lanetlenmiş bir ırk. Yaptıkları zulümlerden toprak ağladı, ağaçlar ağladı ve Filistin diye bir yer kalmadı. Buna nasıl toplu olarak isyan edilmez?" ifadelerini kullandı.

Argon'a konuşmasının sonunda Yerel Kalkınma Ofis Başkanı Hasan Aydınlık tarafından Büyükşehir Belediyesi'nin kentin tanıtımı için hazırladığı "Havadan Fotoğraflarla Kocaeli" adlı kitap takdim edildi. - KOCAELİ