Şemdinli'de Kaybolan 8 Yaşındaki Çocuğu Arama Çalışmalarında İkinci Gün - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şemdinli'de Kaybolan 8 Yaşındaki Çocuğu Arama Çalışmalarında İkinci Gün

27.04.2026 14:21  Güncelleme: 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde dereye düşerek kaybolan 8 yaşındaki Osman Taş’ı arama çalışmaları ikinci gününde de yoğun şekilde devam ediyor.

(HAKKARİ) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde dereye düşerek kaybolan 8 yaşındaki Osman Taş'ı arama çalışmaları ikinci gününde de yoğun şekilde devam ediyor.

İlçeye bağlı Yufkalı Köyü'nün Korgan mezrasında dün meydana gelen olayın hemen ardından başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine bugün de devam ediliyor. Ekipler, çocuğun dereye düştüğü noktadan itibaren arama çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalara Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 6 kişilik su altı ekibi, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), dalgıç polis ekipleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Van AFAD su altı ekipleri, Yüksekova Belediyesi itfaiyesi, Şemdinli Belediyesi itfaiyesi ile gönüllü arama kurtarma ekipleri katılıyor.

Şemdinli İtfaiye Amiri Hıdır Yasinoğlu, çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"Sabahtan beri arama yapıyoruz. Şüphelendiğimiz her yere, taşların altına, çalıların içine bakarak aşağı doğru gidiyoruz. Bu ikinci seferdir, tekrar en başa dönüp yeniden aşağı doğru geliyoruz. Sular bulanık, imkanlarımız da az. Su çok yoğun, aşağıda iki dere birleşiyor, ondan sonrası çalışmalar biraz daha zorlaşıyor. Biz de elimizden geleni yapıyoruz, arama devam ediyor."

Bölgede dün etkili olan yağışın ardından dere debisinin yükseldiği, bu durumun çalışmaları zaman zaman zorlaştırdığı belirtilmişti.

Kaynak: ANKA

Osman Taş, Şemdinli, Hakkari, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şemdinli'de Kaybolan 8 Yaşındaki Çocuğu Arama Çalışmalarında İkinci Gün - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyonluk şarkıları söyleyen Amedspor, 904’te yıkıldı Şampiyonluk şarkıları söyleyen Amedspor, 90+4'te yıkıldı
İspanya’da lunaparkta dev sapanın halatı koptu, 4 kişi yaralandı İspanya’da lunaparkta dev sapanın halatı koptu, 4 kişi yaralandı
Selahattin Baki Rams Park’a gitti Herkes aynı detaya takıldı Selahattin Baki Rams Park'a gitti! Herkes aynı detaya takıldı
Burun tıkanıklığı şikayetiyle hastaneye gitti, ağzından dev bir polip çıkartıldı Burun tıkanıklığı şikayetiyle hastaneye gitti, ağzından dev bir polip çıkartıldı
Galatasaray’dan Fener taraftarı için olay şarkı Galatasaray'dan Fener taraftarı için olay şarkı
Galatasaray taraftarından tepki çeken pankart Galatasaray taraftarından tepki çeken pankart

15:19
Galatasaray’dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı
Galatasaray'dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı
15:16
Amedspor, Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı
Amedspor, Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı
14:54
İsrail, Lübnan’ın Bekaa Vadisi’ne saldırı başlattı
İsrail, Lübnan'ın Bekaa Vadisi'ne saldırı başlattı
14:53
Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe’ye başkan adayı olacak mı Son kararını verdi
Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe'ye başkan adayı olacak mı? Son kararını verdi
14:19
İran’ın hızlı barış teklifi Trump’ı harekete geçirdi Güvenlik ekibiyle toplantı yapacak
İran'ın hızlı barış teklifi Trump'ı harekete geçirdi! Güvenlik ekibiyle toplantı yapacak
13:10
Mücteba Hamaney gerçekten öldü mü Şehitler anıtındaki fotoğraf ortalığı karıştırdı
Mücteba Hamaney gerçekten öldü mü? Şehitler anıtındaki fotoğraf ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 15:22:04. #7.13#
SON DAKİKA: Şemdinli'de Kaybolan 8 Yaşındaki Çocuğu Arama Çalışmalarında İkinci Gün - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.