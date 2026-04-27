Şemdinli'de Kaybolan 8 Yaşındaki Çocuğu Arama Çalışmalarında İkinci Gün

(HAKKARİ) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde dereye düşerek kaybolan 8 yaşındaki Osman Taş'ı arama çalışmaları ikinci gününde de yoğun şekilde devam ediyor.

İlçeye bağlı Yufkalı Köyü'nün Korgan mezrasında dün meydana gelen olayın hemen ardından başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine bugün de devam ediliyor. Ekipler, çocuğun dereye düştüğü noktadan itibaren arama çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalara Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 6 kişilik su altı ekibi, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), dalgıç polis ekipleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Van AFAD su altı ekipleri, Yüksekova Belediyesi itfaiyesi, Şemdinli Belediyesi itfaiyesi ile gönüllü arama kurtarma ekipleri katılıyor.

Şemdinli İtfaiye Amiri Hıdır Yasinoğlu, çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"Sabahtan beri arama yapıyoruz. Şüphelendiğimiz her yere, taşların altına, çalıların içine bakarak aşağı doğru gidiyoruz. Bu ikinci seferdir, tekrar en başa dönüp yeniden aşağı doğru geliyoruz. Sular bulanık, imkanlarımız da az. Su çok yoğun, aşağıda iki dere birleşiyor, ondan sonrası çalışmalar biraz daha zorlaşıyor. Biz de elimizden geleni yapıyoruz, arama devam ediyor."

Bölgede dün etkili olan yağışın ardından dere debisinin yükseldiği, bu durumun çalışmaları zaman zaman zorlaştırdığı belirtilmişti.