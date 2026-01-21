Güven tazeleyen Başkan Özmeriç, şoför esnafı için saha çalışmalarına başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Güven tazeleyen Başkan Özmeriç, şoför esnafı için saha çalışmalarına başladı

Güven tazeleyen Başkan Özmeriç, şoför esnafı için saha çalışmalarına başladı
21.01.2026 12:58  Güncelleme: 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Şoförler Odası'nın olağan genel kurulunda başkan seçilen Semih Özmeriç, şoför esnafının sorunları ve talepleri için yerel yönetimlerle görüşmelere başladı. Yeni yönetimle birlikte Aydın Valiliği ve belediyeleri ziyaret eden Özmeriç, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Aydın Şoförler Odası'nın olağan genel kurulunda beşinci kez başkan seçilen Semih Özmeriç, yeni döneme hızlı başladı.

Aydın Şoförler Odası'nın tek liste ile gidilen olağan genel kurulunda yeniden başkan seçilen Semih Özmeriç, beşinci dönem çalışmalarına hızla başladı. Şoför esnaflarının sıkıntıları, talepleri ve önerilerinin yerel yönetimlere iletilmesi amacıyla ayağının tozuyla sahaya inen Başkan Özmeriç, yönetimiyle birlikte bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'i makamında ziyaret eden heyet, şoför esnaflarına verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederek talep ve sıkıntıları anlattı. Beşinci kez güven tazeleyen Başkan Özmeriç ve yönetimi ziyaretlerde tebrikleri kabul ederken, işbirliği ve ortak akıl konusunda verdikleri desteklerden dolayı Vali Canbolat, Başkan Çerçioğlu ve Başkan Yetişkin'e teşekkür etti.

Ziyaretler ile ilgili Aydın Valiliği, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Efeler Belediyesi'nden yapılan açıklamalarda ise yeniden Aydın Şoförler Odası başkanlığına seçilen Semih Özmeriç ve yönetimine görevlerinden başarılar temenni edildi.

Yapılan seçimlerin ardından Semih Özmeriç başkanlığındaki yeni yönetim, Atilla Akgün, Okan Yalçın, Sabri Duru, Şakir Şahbaz, Orhan Korkmaz, Önder Eroğlu, Hakan Tire, Nuri Kahvecioğlu, Nahit Atan, Ümit Eşin ve Küçük İsmail Köker isimlerinden oluştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın Valiliği, Yerel Haberler, Ekonomi, Ulaşım, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Güven tazeleyen Başkan Özmeriç, şoför esnafı için saha çalışmalarına başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İletişim Başkanı Duran’dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki İletişim Başkanı Duran'dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
Galatasaray Antrenörü Ismael Garcia Gomez’den samimi itiraf: 2-0, 5-0’dan daha acı verici Galatasaray Antrenörü Ismael Garcia Gomez'den samimi itiraf: 2-0, 5-0'dan daha acı verici
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Türk bayrağına yapılan saldırıya sert tepki AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Türk bayrağına yapılan saldırıya sert tepki
Trump’tan yeni paylaşım, Grönland’a ABD bayrağı dikti Trump'tan yeni paylaşım, Grönland'a ABD bayrağı dikti
Haldun Dormen için kritik bekleyiş Ayşe Arman: ’’Böbrek, kalp, akciğer makinaya bağlı’’ Haldun Dormen için kritik bekleyiş! Ayşe Arman: ''Böbrek, kalp, akciğer makinaya bağlı''
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı

13:55
Fenerbahçe’ye Youssef En-Nesyri’den kötü haber
Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den kötü haber
13:42
IFAB’tan tarihi karar Futbolseverleri illallah ettiren olaya 10 saniye kuralı
IFAB'tan tarihi karar! Futbolseverleri illallah ettiren olaya 10 saniye kuralı
13:37
Trump’ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
13:34
Acun Ilıcalı’nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Acun Ilıcalı'nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
13:01
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 14:32:28. #7.11#
SON DAKİKA: Güven tazeleyen Başkan Özmeriç, şoför esnafı için saha çalışmalarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.