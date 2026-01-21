Güven tazeleyen Başkan Özmeriç, şoför esnafı için saha çalışmalarına başladı

Aydın Şoförler Odası'nın olağan genel kurulunda beşinci kez başkan seçilen Semih Özmeriç, yeni döneme hızlı başladı.

Aydın Şoförler Odası'nın tek liste ile gidilen olağan genel kurulunda yeniden başkan seçilen Semih Özmeriç, beşinci dönem çalışmalarına hızla başladı. Şoför esnaflarının sıkıntıları, talepleri ve önerilerinin yerel yönetimlere iletilmesi amacıyla ayağının tozuyla sahaya inen Başkan Özmeriç, yönetimiyle birlikte bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'i makamında ziyaret eden heyet, şoför esnaflarına verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederek talep ve sıkıntıları anlattı. Beşinci kez güven tazeleyen Başkan Özmeriç ve yönetimi ziyaretlerde tebrikleri kabul ederken, işbirliği ve ortak akıl konusunda verdikleri desteklerden dolayı Vali Canbolat, Başkan Çerçioğlu ve Başkan Yetişkin'e teşekkür etti.

Ziyaretler ile ilgili Aydın Valiliği, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Efeler Belediyesi'nden yapılan açıklamalarda ise yeniden Aydın Şoförler Odası başkanlığına seçilen Semih Özmeriç ve yönetimine görevlerinden başarılar temenni edildi.

Yapılan seçimlerin ardından Semih Özmeriç başkanlığındaki yeni yönetim, Atilla Akgün, Okan Yalçın, Sabri Duru, Şakir Şahbaz, Orhan Korkmaz, Önder Eroğlu, Hakan Tire, Nuri Kahvecioğlu, Nahit Atan, Ümit Eşin ve Küçük İsmail Köker isimlerinden oluştu. - AYDIN