Semt pazarlarında açtığı tezgah ile gençlere ışık tutacak - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Semt pazarlarında açtığı tezgah ile gençlere ışık tutacak

Muğla'da emekli olduktan sonra pazar yerinde kar helvası ve kestane satarak ailesini destekleyen Süleyman Çırpı, çocuklarının eğitim masraflarını karşılamak için açtığı ikinci tezgahtan elde ettiği geliri üniversite öğrencisi olan oğlu ve iki arkadaşına burs olarak kullanacak. Çırpı, Osmanlı dönemine dayanan kar helvası kültürünü yaşatırken, Muğla halkının ilgisinden ve aldığı dualardan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

05.07.2024 21:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Semt pazarlarında açtığı tezgah ile gençlere ışık tutacak

MUĞLA - Muğla'da 2013 yılında kamudan emekli olduktan sonra pazar yerinde yaz aylarında kar helvası kış aylarında da kestane ve ceviz hem ailesini destekleyen Süleyman Çırpı isimli vatandaş oğlu ve iki üniversite öğrencisi arkadaşına burs verecek.

Emekli olduktan sonra manevi ve ekonomik şartlardan dolayı çalışmaya devam etmek zorunda kaldığını belirten ve iki çocuğu üniversitede okuyan Süleyman Çırpı, çocuklarının eğitim masraflarını karşılamak için pazarcılık yapmaya karar verdiğini kaydetti. Çocukluğundan beri pazar yerlerinde sebze meyve satma alışkanlığının olduğunu söyleyen Çırpı, yaz aylarında geçmişi Osmanlı dönemine kadar uzanan kar helvası, kışın da kestane ve ceviz satarak aile bütçesine katkı sağlıyor. Aydın Madran yaylası, Fethiye Seki ve Denizli bölgelerindeki kuyulardan temin edilen doğal karlar ile Ramazan Bayramı sonrası kar helvası sezonunu açan Çırpı, Muğla'da birden fazla noktada vatandaşlara hizmet veriyor.

Bu yıl çocuklarının yanı sıra iki üniversite öğrencisine de destek olmayı planladığını belirten Çırpı açtığı ikinci tezgahın gelirini öğrencilere burs olarak yansıtacak. Kar helvası kültürünün Osmanlı zamanına dayandığını belirten Çırpı, Muğla halkının bu tatlıya büyük ilgi gösterdiğini ve aldıkları duaların paradan daha değerli olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA

Osmanlı, Muğla, Burs, Yerel, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Semt pazarlarında açtığı tezgah ile gençlere ışık tutacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:41 İstanbul ve Ankara semalarında göktaşı görüntülendi İstanbul ve Ankara semalarında göktaşı görüntülendi
21:04 Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını ’’emsali olmayan en yüksek riskli maç’’ olarak belirledi Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını ''emsali olmayan en yüksek riskli maç'' olarak belirledi
20:41 Silahların susması için şartlarını tek tek sıraladı Putin ateşkese hiç olmadığı kadar yakın Silahların susması için şartlarını tek tek sıraladı! Putin ateşkese hiç olmadığı kadar yakın
19:56 Vincenzo Montella’dan UEFA’ya Merih Demiral tepkisi: Bizi daha çok motive edecek Vincenzo Montella'dan UEFA'ya Merih Demiral tepkisi: Bizi daha çok motive edecek
22:33 Mehmet Büyükekşi’nin verilen cezaya öfkesi dinmiyor: 11 tane Merih Demiral sahada olacak Mehmet Büyükekşi'nin verilen cezaya öfkesi dinmiyor: 11 tane Merih Demiral sahada olacak
21:34 Uzatmalarda Almanya’yı 2-1 yenen İspanya, EURO 2024’te yarı finale yükseldi Uzatmalarda Almanya'yı 2-1 yenen İspanya, EURO 2024'te yarı finale yükseldi
19:05 İYİ Parti’den “bozkurt“ işareti için yasa teklifi: Türklerin ulusal sembolü kabul edilmeli İYİ Parti'den "bozkurt" işareti için yasa teklifi: Türklerin ulusal sembolü kabul edilmeli
19:00 Bolu Belediyesi, bozkurt işareti yaptığı için ceza alan Merih Demiral’ın heykelini dikecek Bolu Belediyesi, bozkurt işareti yaptığı için ceza alan Merih Demiral'ın heykelini dikecek
18:33 Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Samsun’daki devasa yılan iddiasını Haberler.com’a değerlendirdi: Aileye görünen yılan üç harfli Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Samsun'daki devasa yılan iddiasını Haberler.com'a değerlendirdi: Aileye görünen yılan üç harfli
17:37 MİT’in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi MİT'in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi
17:28 Ali Koç’un Galatasaray derbisinde yaşanan olaylarla ilgili “şüpheli“ sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı Ali Koç'un Galatasaray derbisinde yaşanan olaylarla ilgili "şüpheli" sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı
17:15 MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın
17:14 Transfer imzaya kaldı Mourinho’nun 1 numaralı golcüsü Fenerbahçe’ye geliyor Transfer imzaya kaldı! Mourinho'nun 1 numaralı golcüsü Fenerbahçe'ye geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 23:10:14. #1.13#
SON DAKİKA: Semt pazarlarında açtığı tezgah ile gençlere ışık tutacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement