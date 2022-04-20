Sendika başkanlarıyla iftar - Son Dakika
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Sendika başkanlarıyla iftar

20.04.2022 16:35
Sendika başkanlarıyla iftar

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, sendika başkanları ile iftar programında bir araya geldi.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, sendika başkanları ile iftar programında bir araya geldi.

Kütahya Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftar programında Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, sendika başkanları ve MHP teşkilat mensupları ile bir araya gelerek karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Programa Türk Yerel Hizmet Sen Genel Başkanı Tuncay Erden, Türk Yerel Hizmet Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Demir, Türk Ulaşım Sen Genel Başkan Yardımcısı Ömer Ağca, Türk Enerji Sen Kütahya Şube Başkanı Sadettin Aslan, Türk İmar Sen Kütahya Şube Başkanı Selçuk Ünal, Kamu Sen Kütahya İl Başkanı Hasan Gök, Türk Büro Sen Kütahya Şube Başkanı Tahsin Arslan, Türk Diyanet Sen Kütahya Şube Başkanı Ahmet Akif Taş, Türk Eğitim Sen Kütahya Şube Başkanı Mehmet Altınok, Türk Haber Sen Kütahya Şube Başkanı Ömer Yiğit, TÜRKAV Şube Başkanı Ünal Türe, Türk Tarım Sen Kütahya Şube Başkanı Erdal Sunar, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, MHP KAÇEP Komisyonu Başkanı Hülya Öztürk, Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni ile MHP teşkilat mensupları katıldı. - KÜTAHYA

Sendika başkanlarıyla iftar

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Kütahya Belediyesi, Alim Işık, Kütahya, Sendika, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sendika başkanlarıyla iftar - Son Dakika


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