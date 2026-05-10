Sendikacı Türkmen'e Destek Çağrısı

10.05.2026 10:57
BİRTEK-SEN, tutuklu Genel Başkan Türkmen için 12 Mayıs'taki duruşmaya tüm sendikaları davet etti.

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP) - Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Sekreteri Mikail Kılıçalp, tüm sendikaları, emek ve meslek örgütlerini tutuklu bulunan Sendika Genel Başkanı Mehmet Türkmen hakkında 12 Mayıs'ta görülmeye başlanacak davaya çağırdı.

Kılıçalp, sendika binasında düzenlediği basın toplantısında, Mehmet Türkmen'in iş cinayetlerinde yaşamını yitiren ya da iş kazalarında uzuv kaybı yaşayan işçilerin haklarını savunduğu, işçiler için adalet talep ettiği ve "cezasızlık düzenini teşhir ettiği" gerekçesiyle hedef haline getirildiğini ifade etti.

Türkmen'in 15 Mart 2026'da "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan gözaltına alındığını, savcılık ifadesi alınmadan sevk maddesinin değiştirilerek 16 Mart'ta "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklandığını anlatan Kılıçalp, 12 Mayıs'taki ilk duruşma tarihi itibarıyla Türkmen'in 58 gündür tutuklu olacağına dikkati çekti.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE SALDIRI

"Bu yargılama özü itibariyle bütün örgütlenme alanlarına, ifade özgürlüğüne ve sendikal haklara yönelik bir saldırıdır" diyen Kılıçalp, TCK 217/A maddesinin ilk kez bir sendikacıya karşı, işçi eyleminde sarf ettiği sözler nedeniyle kullanıldığını belirtti ve bunun hak arama mücadelelerine yönelik "yargı kuşatmasının göstergesi" olduğunu söyledi."

Mehmet Türkmen'in şahsında örgütlenme özgürlüğüne, temel hak ve özgürlüklere yönelik saldırılara karşı tüm sendikaları, emek ve meslek örgütlerini 12 Mayıs'ta Gaziantep Adliyesi'nde görülecek duruşmaya katılmaya çağıran Kılıçalp, duruşmaya CHP, DEM Parti, EMEP ve TİP'ten milletvekillerinin yanı sıra, çok sayıda sendika ve meslek örgütü temsilcisi ve Almanya ve İngiltere'den uluslararası dayanışma temsilcilerinin katılacağını anlattı.

Mehmet Türkmen'in duruşması, 12 Mayıs Salı saat 11.15'te Gaziantep 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Duruşma öncesinde ise saat 10.00'da Gaziantep Adliyesi halk girişinde basın açıklaması yapılacak.

Kaynak: ANKA

