Şenkaya Kaymakamı Abdullah Kurt’a Veda Programı Düzenlendi

Şenkaya Kaymakamı Abdullah Kurt'un Rize Vali Yardımcılığı'na tayini dolayısıyla Şenkaya Belediye Başkan Vekili Tamer Özer'in ev sahipliğinde, anlamlı bir veda programı düzenlendi.

Başkan Vekili Özer, İlçe Kaymakamı Abdullah Kurt'a Fahri Hemşehrilik Beratı takdim etti.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile İlçe Kaymakamı Abdullah Kurt'un Rize Vali Yardımcılığı'na atanması ile Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan tarafından veda yemeği verildi.

Şenkaya İMKB 75. Yıl Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Konferans Salonu'nda düzenlenen veda yemeğine Belediye Başkan Vekili Tamer Özer, İlçe Cumhuriyet Savcısı Muhammet Ali Koca, İlçe Jandarma Komutanı Volkan Başaran, İlçe Emniyet Müdürü Hüdaverdi Görücü, Siyasi Parti İlçe Başkanları, Mahalle Muhtarları, vatandaşlar katıldı.

Şenkaya Belediye Başkan Vekili Tamer Özer, Şenkaya Belediyesi Meclisi kararı ile ilçede görev yapan Kaymakam Abdullah Kurt'a ilçeye yaptığı katkılar dolayısıyla 'Fahri Hemşehrilik Beratı' takdim etti.

Programda bir konuşma yapan Belediye Başkan Vekili Tamer Özer, "İlçemize yaptığı değerli hizmetler ve katkıları dolayısıyla Sayın Kaymakamımız, Rize Vali Yardımcımız Abdullah Kurt'a görev süresince sadece kamu görevini değil, gönülleri de kazanmış; Şenkaya'mızın gelişimi için samimiyetle çalışmıştır. Artık kendisini Şenkayalı olarak görmekten onur duyuyoruz. Şenkaya halkı adına kendisine teşekkür ediyor, yeni görevinde üstün başarılarının devamını diliyor, Şenkaya Belediyemiz adına Fahri Hemşehrilik Beratını takdim ediyorum" dedi.

Kurt'tan meclis üyelerine teşekkür

Başkan Vekili Özer'e Meclis Üyelerine Teşekkür eden Rize Vali Yardımcısı Abdullah Kurt ise "Şenkaya Belediye Başkanımız Sayın Görbil Özcan'nın ve değerli meclis üyelerinin almış olduğu fahri hemşehrilik ünvanı kararı beni onurlandırmıştır. Başkanımıza, Başkan Vekilimiz Sayın Tamer Özer'e kıymetli meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Her ne kadar vedaları kolaylaştırmaya çalışsak da insan içinden bir şeylerin koptuğunu hissediyor. Şenkaya'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduk. Burası, sadece coğrafi değil, aynı zamanda kültürel olarak da çok özel bir ilçemiz, vefalı Şenkayalı hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Vekili Tamer Özer, hazırlanan 'Fahri Hemşerilik Beratını' Vali Yardımcısı Abdullah Kurt'a takdim etti. - ERZURUM