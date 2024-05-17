Serdivan Trafik Park\'ta Çocuk Kütüphanesi Açıldı

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Serdivan Belediyesi'nin 23 Nisan'da oluşturduğu Çocuk Meclisi'nde çocuklar tarafından alınan karar hayata geçirildi.

Temsili mecliste çocuklar tarafından dile getirilen Serdivan Trafik Park'ta Çocuk Kütüphanesi açılması önerisi Serdivan Belediyesi tarafından hızlıca hayata geçirildi. Çocuk şenliğine bürünen açılış törenine temsili meclise katılan çocukların yanı sıra yüzlerce çocuk iştirak etti. Çok Bilmiş İbiş Kukla Gösterimi, Yüz Boyama ve sürpriz hediyeler ile gerçekleştirilen açılış programına aileler ve çocuklar tarafından yoğun katılım gerçekleştirildi.

Trafik Park'ta kütüphane açılması teklifini meclise sunan Hanne Feyza isimli ilkokul öğrencisi fikirlerinin önemsenerek hayata geçirilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Açılış töreninin ardından Serdivan Çocuk Kütüphanesi 3-14 yaş çocuklar için Serdivan Trafik Park'ta hizmet vermeye başladı. Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, açılışın ardından sahnelenen Çok Bilmiş İbiş gösterimini çocuklarla birlikte sonuna kadar izledi. Haftanın 7 günü açık olacak olan kütüphane 08.30-19.00 saatleri arasında hizmet verecek. Seçkin kitap içeriği ile Serdivan Çocuk Kütüphanesi Serdivan'da önemli bir ihtiyacı karşılayacak. - SAKARYA