Şeref Malkoç\'tan Başsavcı Kılıç\'a Ziyaret

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Önceki dönem Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Samsun Cumhuriyet Başsavcı Mehmet Sabri Kılıç'ı makamında ziyaret etti.

Bir dizi ziyarette bulunmak ve Türkiye'de Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi kapsamında konferans vermek üzere Samsun'a gelen eski Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç'ı ve Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran'ı ziyaret etti. Malkoç'u makamında ağırlayan Başsavcı Kılıç, ziyaretinin anısına kendisine Bandırma Vapuru maketini takdim etti. Ziyarete eski Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da katıldı. - SAMSUN