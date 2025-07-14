Serik\'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi Açıldı

Serik Kaymakamlığı tarafından düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi", Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen törenle açıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün anlam ve önemini gelecek nesillere aktarmak, milli birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmek ve demokrasi bilincini güçlendirmek amacıyla Serik Kaymakamlığı tarafından organize edilen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi", Kaymakamlık bahçesinde halkın ziyaretine açıldı. Sergide 27 fotoğraf ve 17 resim yer alırken, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında yaşananlar ve milletin verdiği mücadeleye dair anlamlı kareler vatandaşlarla paylaşıldı.

Açılışta konuşan Kaymakam Şahin, "15 Temmuz 2016 yılında hain bir darbe girişimi ile bu millet karşı karşıya kaldı. Milletimizin azmi, kararlılığı, vatan sevgisi ve millet aşkı bu darbe girişimini püskürttü. Bu yıl 9. yılındayız. İlçemizde çeşitli etkinliklerle bu günü anıyoruz. Fotoğraf ve resim sergisi açılışını gerçekleştirdik. Etkinliklerimiz devam edecek. Bu millete tekrar geçmiş olsun diyorum. Allah bir daha böyle hain darbe girişimlerini yaşatmasın" dedi.

Serginin açılış törenine, Serik Kaymakamı Dr. Cemal Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Ali Duman, Kaymakamlık Yazı İşleri ve İlçe Nüfus Müdürü Hatice Tümer, Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, İlçe Müftüsü İbrahim Köksal, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Havva Akcan, Belediye Başkan Yardımcısı Hamza Çimen, Halk Eğitim Müdürü İbrahim Türkmen, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Sergi gün boyunca halkın ziyaretine açık olacak. - ANTALYA