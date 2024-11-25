Serik'te Kadına Şiddete Direniş Etkinliği - Son Dakika
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Serik'te Kadına Şiddete Direniş Etkinliği

Serik\'te Kadına Şiddete Direniş Etkinliği

Serik'te 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü etkinliği düzenlendi, bilgilendirme yapıldı.

25.11.2024 16:45
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Antalya'nın Serik ilçesinde 25 Kasım Kadına yönelik şiddete karşı Uluslararası Mücadele günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından stantlar açıldı. Stantlarda vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunuldu.

Stantların açılış kurdelesi protokol tarafından kesilirken, Kaymakam Dr. Cemal Şahin, etkinliğe katılan bayanlara karanfil ve gül dağıttı.

Etkinlik sonunda protokol üyeleri ve kadınlar ellerini boyayarak "insana sevgi yakışır" yazılı pankart üzerine elleriyle baskı yapıp kadına şiddete dikkat çektiler.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kaymakam Şahin, kadına şiddet konusunda kaymakamlık olarak oldukça hassas olduklarına dikkati çekti.

Şahin; "25 Kasım bugün uluslararası kadına karşı şiddetle mücadele günü. Kadına karşı şiddete 'hayır' diyoruz, 'kadına el kalkmaz' diyoruz. Hiçbir kadının şiddete maruz kalmasına bizim rızamız yok. O nedenle hızlı bir şekilde arkadaşlarımız gerekli önlemleri alıyorlar. Zaten ihbarlar, KADES uygulaması var. Telefon yardımıyla kolaylıkla güvenlik birimlerine ulaşma imkanı oluyor. Söz konusu kadına şiddet konusu olduğunda ilgili birimlerimiz hızlı bir şekilde almış olduğu tedbirlerle kadınlarımızı, çocuklarımızı ve ailelerimize korumaya gayret gösteriyoruz" dedi.

Serik Kaymakamlığı bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe Kaymakam Dr. Cemal Şahin'in yanı sıra, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Serik'te Kadına Şiddete Direniş Etkinliği - Son Dakika

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