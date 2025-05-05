Serik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Serik'te iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Boğazkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü tespit edilemeyen 34 BP 0781 plakalı otomobil ile Cemal S. yönetimindeki 07 EF 163 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 34 BP 0781 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Çiğdem İ. ile diğer aracın sürücüsü Cemal S. yaralandı. İhbar üzerine Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.