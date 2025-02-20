SERKA 97. Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

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Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 97. Yönetim Kurulu Toplantısı, Iğdır Valisi Sayın Ercan Turan başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Toplantıya, Ajans Yönetim Kurulu Üyeleri olan Ağrı, Ardahan ve Kars Valileri, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars Belediye Başkanları, Ağrı ve Iğdır İl Genel Meclisi Başkanları ile Ardahan, Iğdır ve Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları katıldı.

Gündem kapsamında, Ajansın 2024 Yılı Faaliyet Raporu değerlendirildi, 2025 Yılı Çalışma Programı ele alındı ve 2025 yılı içerisinde uygulanması planlanan Teknik ve Mali Destek Programları görüşüldü.

Ayrıca, Ajans tarafından sosyal ve yeşil dönüşüm temalarında hayata geçirilecek olan Sosyal Olarak Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Programı hakkında Yönetim Kurulu Üyeleri bilgilendirildi. Toplantıda, Ajansın genel işleyişine dair diğer konular da ele alınarak ilgili kararlar alındı. - KARS