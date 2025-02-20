SERKA 97. Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
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SERKA 97. Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

SERKA 97. Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) 97. Yönetim Kurulu Toplantısı, Iğdır Valisi Ercan Turan'ın başkanlığında video konferans ile yapıldı. Toplantıda 2024 Faaliyet Raporu, 2025 Çalışma Programı ve SoGreen Programı gibi önemli konular ele alındı.

20.02.2025 14:01  Güncelleme: 14:03
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Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 97. Yönetim Kurulu Toplantısı, Iğdır Valisi Sayın Ercan Turan başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Toplantıya, Ajans Yönetim Kurulu Üyeleri olan Ağrı, Ardahan ve Kars Valileri, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars Belediye Başkanları, Ağrı ve Iğdır İl Genel Meclisi Başkanları ile Ardahan, Iğdır ve Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları katıldı.

Gündem kapsamında, Ajansın 2024 Yılı Faaliyet Raporu değerlendirildi, 2025 Yılı Çalışma Programı ele alındı ve 2025 yılı içerisinde uygulanması planlanan Teknik ve Mali Destek Programları görüşüldü.

Ayrıca, Ajans tarafından sosyal ve yeşil dönüşüm temalarında hayata geçirilecek olan Sosyal Olarak Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Programı hakkında Yönetim Kurulu Üyeleri bilgilendirildi. Toplantıda, Ajansın genel işleyişine dair diğer konular da ele alınarak ilgili kararlar alındı. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel SERKA 97. Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

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