Antalya Servisçiler Odası Başkanı Süleyman Şahin, Başkan Muhittin Böcek'e destek verdi

Antalya Servisçiler Odası Başkanı Süleyman Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek'e destek vererek, "Sizin zamanında destan yazdık. Başkanımız esnafı enflasyona ezdirmemiştir. Servisçi camiası olarak her zaman sizin yanınızdayız" dedi. Başkan Böcek, yeni dönemde 11 katlı kavşak yapacaklarını söyledi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, AESOB'ta Servisçiler Odası Başkanı Süleyman Şahin, yönetimi ve servisçi esnafıyla buluştu.
Servisçiler Odası Başkanı Süleyman Şahin, servis camiası olarak Başkan Muhittin Böcek zamanında destan yazdıklarını belirterek, şunları söyledi:
"Kendisine teşekkür ediyorum. Örneğin esnafı enflasyona ezdirmemiştir. Devir ücretlerine hem zam yapılmadı hem de düşürüldü. En büyük teşekkürümüz 524 plaka iptal olmuştu, oy birliğiyle geri alındı. İhalelerden alınan plakalar 3 yıl tekrar satılamaz diye karar aldınız, esnafı korudunuz. Araç devirlerinde uzun sürede hallolmayan işlemler şimdi hemen hallediliyor. Eskiden yolcuları, Serik ve Korkuteli'ye götüremiyorduk, şimdi onu kaldırdınız. Sizi alkışlıyorum başkanım. Daha önce araç plakalarının 6 ay boşta kalması gerekiyordu. Şimdi plakasını söken esnaf 6 ay içinde plakasını takmadan günü dolmadan tekrar devredebiliyor. Servis camiası her zaman sizin yanınızda. Bizi hiç kırmadınız. Ağabeylik yaptınız. Her zaman emrinizdeyiz."
11 KATLI KAVŞAK
Servisçi esnafına teşekkür eden Başkan Böcek, yaptığı hizmetleri ve yeni dönem projelerini anlattı. Kent trafiğini hafifletecek yeni kavşak projeleri olduğunu belirten Başkan Muhittin Böcek, "Raylı sistemimizin 4. ve 5. Etaplarıyla entegre bir biçimde yeni 11 adet katlı kavşağımızı Antalyamızda hep birlikte kullanmaya başlayacağız. Bunların yanı sıra akıllı kavşak ve geometrik kavşak düzenlemeleri ile trafiğin akışını hızlandıracağız. Trafik sıkışıklığını önlemek adına hayata geçireceğimiz projelerimizden biri olan yeni kent içi kavşak düzenlemeleriyle ulaşım süresini kısaltıp ulaşım stresini azaltacağız" dedi.
"HERKESİN BAŞKANI OLMAK HERKESİN HARCI DEĞİL"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen haftaki "Herkesin başkanı ne demek?" çıkışını hatırlatan Başkan Muhittin Böcek, "Herkesin başkanı olmak herkesin harcı değildir. Çünkü herkes, Yörüklerin, otobüsçünün, şoförün bütün vatandaşların dertleriyle dertlenemeyebilir. Bütün vatandaşlarımızın dertlerine derman olmak bu Yörük çocuğunun boynunun borcudur" dedi.
Son Dakika › Yerel › Antalya Servisçiler Odası Başkanı Süleyman Şahin, Başkan Muhittin Böcek'e destek verdi - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Projesi açılış töreninde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nu eleştirerek, İstanbul'un trafik sorununu ve ulaşım projelerini konuştu. Ayrıca, yeni projelerin hayata geçirileceğini ve İstanbul'un yapı stokunun yenileneceğini belirtti. Erdoğan, sosyal medya belediyeciliğinin kullanım tarihinin yakında sona ereceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "İstanbul'a hizmet sorumluluğu, yarı zamanlı yapılacak bir iş değildir.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gelecek 5 yıllık dönemde hayata geçirilecek projelerini düzenlenen toplantı ile açıkladı.
Yeniden Refah Partisi Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Vehbi Orakçı, Haberler.com yayınında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ses getirecek bir iddiada bulundu. Orakçı, İmamoğlu'nun AK Parti'ye geçmek için kendisinden yardım istediğini öne sürdü.
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, CHP'li belediyenin Kırşehir'deki 5 yılını değerlendirdi ve belediyenin AK Parti döneminde başlatılan projeleri tamamlayamadığını belirtti.
İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Karakeçili, partinin genel başkanı Meral Akşener'in yanlış kararlar aldığını ve parti içindeki demokratik sürecin bozulduğunu belirtti. Karakeçili, İYİ Parti'nin üzerine oynanan bir oyun ve yapılan bir operasyon olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nin açılış töreninde konuştu. Törene davet edilip edilmediği hafta boyunca çeşitli tartışmalara konu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik dikkat çeken sözler sarf eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 yıl boşa geçti. Murat Kurum kardeşimizin şehrin emanetini devralmasıyla projelerimiz daha da hızlanacak. Şu anda İstanbul'da bulunan bu zat veya zevat böyle bir imkana sahip değil" dedi.
CHP Hopa Belediye Başkan Adayı Utku Cihan, aday ve proje tanıtım toplantısı düzenledi. Cihan, belediyeleri borçla bırakmayacaklarını ve daha iyilerini yapacaklarını söyledi. Projeleri arasında tır parkları, kent konseyi ve mahalle meclisleri yer alıyor.
SAGEM (Selçuklu Aile Gelişim Merkezi) İlçe Sakinlerine Hizmet Vermeye Başladı
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimi öncesinde seçim çalışmaları çerçevesinde 6 mahallede vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Öztürk, kırsal mahallelerde gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşlarla sorunları dinleyerek, projeler hakkında bilgi verdi.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, gelecek dönem için üç projesini açıkladı. Toplantıda, Cumhuriyet'in 100. yılında partiye yeni katılan 100 üyeye parti rozeti takıldı. Belediye Meclis Üyeleri adayları ve İl Genel Meclis Üyesi adayları tanıtıldı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, CHP Efes Selçuk İlçe Örgütü, İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, meclis üyesi adayları, ilçe yönetimi, kadın ve gençlik kolları ile bir araya geldi. Tugay, Selçuk'ta yenilenmiş bir belediyecilik anlayışıyla hizmet vereceklerini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?