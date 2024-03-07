Antalya Servisçiler Odası Başkanı Süleyman Şahin, Başkan Muhittin Böcek'e destek verdi

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Antalya Servisçiler Odası Başkanı Süleyman Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek'e destek vererek, "Sizin zamanında destan yazdık. Başkanımız esnafı enflasyona ezdirmemiştir. Servisçi camiası olarak her zaman sizin yanınızdayız" dedi. Başkan Böcek, yeni dönemde 11 katlı kavşak yapacaklarını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, AESOB'ta Servisçiler Odası Başkanı Süleyman Şahin, yönetimi ve servisçi esnafıyla buluştu.

Servisçiler Odası Başkanı Süleyman Şahin, servis camiası olarak Başkan Muhittin Böcek zamanında destan yazdıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Kendisine teşekkür ediyorum. Örneğin esnafı enflasyona ezdirmemiştir. Devir ücretlerine hem zam yapılmadı hem de düşürüldü. En büyük teşekkürümüz 524 plaka iptal olmuştu, oy birliğiyle geri alındı. İhalelerden alınan plakalar 3 yıl tekrar satılamaz diye karar aldınız, esnafı korudunuz. Araç devirlerinde uzun sürede hallolmayan işlemler şimdi hemen hallediliyor. Eskiden yolcuları, Serik ve Korkuteli'ye götüremiyorduk, şimdi onu kaldırdınız. Sizi alkışlıyorum başkanım. Daha önce araç plakalarının 6 ay boşta kalması gerekiyordu. Şimdi plakasını söken esnaf 6 ay içinde plakasını takmadan günü dolmadan tekrar devredebiliyor. Servis camiası her zaman sizin yanınızda. Bizi hiç kırmadınız. Ağabeylik yaptınız. Her zaman emrinizdeyiz."

11 KATLI KAVŞAK

Servisçi esnafına teşekkür eden Başkan Böcek, yaptığı hizmetleri ve yeni dönem projelerini anlattı. Kent trafiğini hafifletecek yeni kavşak projeleri olduğunu belirten Başkan Muhittin Böcek, "Raylı sistemimizin 4. ve 5. Etaplarıyla entegre bir biçimde yeni 11 adet katlı kavşağımızı Antalyamızda hep birlikte kullanmaya başlayacağız. Bunların yanı sıra akıllı kavşak ve geometrik kavşak düzenlemeleri ile trafiğin akışını hızlandıracağız. Trafik sıkışıklığını önlemek adına hayata geçireceğimiz projelerimizden biri olan yeni kent içi kavşak düzenlemeleriyle ulaşım süresini kısaltıp ulaşım stresini azaltacağız" dedi.

"HERKESİN BAŞKANI OLMAK HERKESİN HARCI DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen haftaki "Herkesin başkanı ne demek?" çıkışını hatırlatan Başkan Muhittin Böcek, "Herkesin başkanı olmak herkesin harcı değildir. Çünkü herkes, Yörüklerin, otobüsçünün, şoförün bütün vatandaşların dertleriyle dertlenemeyebilir. Bütün vatandaşlarımızın dertlerine derman olmak bu Yörük çocuğunun boynunun borcudur" dedi.