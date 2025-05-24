Ses Malatya\'da Sağlık Emekçileri Toplandı

(MALATYA) - Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Eş Genel Başkanı Nazan Karacabey, Malatya Şubesi tarafından sağlık emekçilerinin hukuki hakları ve mücadele yollarına ilişkin düzenlediği toplantıda, "Tüm sağlık emekçilerinin çalışma şekilleriyle ilgili çok ciddi eksiklikler var. İş mobbinge, fazla çalışmaya, angaryaya dönmüş durumda" dedi.

SES Malatya Şubesi, sağlık çalışanlarının ve hastaların kamusal sağlık haklarıyla ilgili toplantı yaptı. Toplantıya SES Eş Genel Başkanı Nazan Karacabey, sendika avukatı Sevinç Hocaoğulları'nın yanı sıra Malatya Şubesi üyeleri katıldı.

"Malatya sağlık iş kolunda yalnız bırakıldı"

Sağlık iş kolunda örgütlenen bir sendika olduklarının altını çizen Karacabey, Malatya Şubesi tarafından gerçekleştirilen toplantıya sendika avukatıyla birlikte katıldıklarını belirterek şunları söyledi:

"Biliyorsunuz, son yıllarda sağlıkta pek çok mesele ile karşı karşıyayız. Özellikle en can yakıcı şekilde yenidoğan çetesi. Biz burada artık sorgulamaya başladık; ne oluyor bu özel hastanelerde? Bu özel hastaneler niye bu kadar fazla? Biz kamusal sağlık hakkımıza niye erişemiyoruz? Özellikle Malatya özelinde, iş kolumuzda yalnız bırakıldığını düşünüyoruz Malatya'nın. Arkadaşlarımız üniversite hastanelerinde tayin hakkının olmaması ile başlayan bir süreç. Depremde özellikle sağlık emekçilerinin en büyük şeyi buydu, tayin hakları yoktu. Tayin yaptıramadılar. Bu illerdeki pek çok arkadaşımız mesleğini bırakmak zorunda kaldı, tayin yaptıramadığı için."

"Yetersiz istihdam, artan yük, angaryaya dönmüş durumda"

Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi ve Turgut Özal Tıp Merkezi'ne birçok ilden hasta akını olmasına rağmen yeterli istihdam yapılmadığına dikkat çeken Karacabey, "Hastane hekimlerinin eğitimle ilgili çok ciddi eksiklikleri var. Ebe, hemşirelerin çalışma şekilleriyle; yine laborantların, anestezi teknikerlerinin, tüm sağlık emekçilerinin çalışma şekilleriyle ilgili çok ciddi eksiklikler var. ve iş, mobbinge, fazla çalışmaya, angaryaya dönmüş durumda. Yani depremin iki yılı geçtikten sonra sağlık emekçilerinin bu ortamda, bu coğrafyada, bu koşullarda çalışmaya zorlanması, hakikaten çok ciddi bir sıkıntı ve ciddi bir yönetim eksikliğidir" dedi.